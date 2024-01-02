تحييد 16 إرهابيا واسترجاع كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة خلال سنة 2023

الجزائر- تمكنت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال سنة 2023, من تحييد 16 إرهابيا وتوقيف 417 عنصر دعم للجماعات الإرهابية عبر التراب الوطني مع استرجاع كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة، حسب حصيلة عملياتية أوردتها اليوم الثلاثاء وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها, نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال سنة 2023, عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني بغرض التصدي لكافة محاولات المساس بأمن واستقرار بلادنا والذود عن سيادتها".

وأشارت الحصيلة إلى أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, تمكنت قواتنا المسلحة من تحييد 16 إرهابيا وتوقيف 417 عنصر دعم للجماعات الإرهابية وكشف وتدمير 37 مخبأ كان يستعمل من طرف الجماعات الإرهابية مع استرجاع 136 قطعة سلاح ناري و169 قذيفة و95 قنبلة من مختلف الأصناف, بالإضافة إلى كميات ضخمة من الذخيرة".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة --تضيف الحصيلة-- "ضاعفت مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي جهودها الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, حيث تم توقيف 2723 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 573 قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب وحجز 86,345 كلغ من مادة الكوكايين و 11625283 قرص مهلوس''.

كما شملت هذه العمليات المنظمة والمنسقة "توقيف 15150 شخص وضبط 4433 مطرقة ضغط و 8030 مولد كهربائي و 209 جهاز كشف عن المعادن و1353 مركبة و585,6 طن من خليط الذهب والحجارة, فيما تم حجز 612 بندقية صيد و2219518 لتر من الوقود و262,2 طن من مادة التبغ, بالإضافة إلى 4445 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة, وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".