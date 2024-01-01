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وحدات الجيش الصحراوي تستهدف مقر القيادة الخلفي للفيلق 14 لجيش الاحتلال المغربي بقطاع الفرسية

  أدرج يـوم : الإثنين, 01 جانفي 2024 10:15     الفئـة : الجـزائـر
وحدات الجيش الصحراوي تستهدف مقر القيادة الخلفي للفيلق 14 لجيش الاحتلال المغربي بقطاع الفرسية

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, مقر القيادة الخلفي للفيلق الـ 14 لجنود الاحتلال المغربي بقطاع الفرسية, حسب ما أوردته المديرية المركزية للمحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي, في بيانها العسكري, أمس الأحد.

وأضح البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), أنه "وفي إطار الحرب التحريرية ومواصلة للعمل القتالي لمقاتلي الجيش الصحراوي, نفذت وحدات متقدمة من مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي ليلة (أول أمس) السبت, قصفا مركزا استهدف مقر قيادة خلفي تابع للفيلق 14 بقطاع الفرسية, حيث خلفت هذه الأقصاف, خسائر معتبرة في صفوف جنود العدو بمختلف رتبهم".

وتتواصل هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, "مخلفة خسائر فادحة في الأرواح و المعدات في صفوف جيش الاحتلال المغربي على طول جدار الذل والعار (الجدار الرملي) وما خلفه من مراكز قيادة خلفية ومراكز إمداد وقواعد إسناد معادية", يضيف ذات البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
وحدات الجيش الصحراوي تستهدف مقر القيادة الخلفي للفيلق 14 لجيش الاحتلال المغربي بقطاع الفرسية
  أدرج يـوم : الإثنين, 01 جانفي 2024 10:15     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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