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كلمة رئيس الجمهورية الى الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الجديدة

  أدرج يـوم : الأحد, 31 ديسمبر 2023 20:57     الفئـة : الجـزائـر
كلمة رئيس الجمهورية الى الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الجديدة

الجزائر - وجه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مساء اليوم الأحد، كلمة الى الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2024, هذا نصها الكامل:

"بسم الله الرحمن الرحيم وصلي اللهم وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا، سيدنا محمد ألف صلاة وألف سلام عليه.

أيتها المواطنات أيها المواطنون، ها نحن اليوم نودع سنة 2023 التي كانت غنية بالإنجازات، والتي خطا فيها وطننا المفدى، بفضل شعبها الأبي, خطوات ممتازة في طريق النمو والتقدم في مختلف القطاعات.

ولمواصلة هذا النمو, أدعو كل الجزائريات والجزائريين، في العام الجديد, إلى مواصلة المجهودات، كل من موقعه ومسؤوليته، للرقي ببلادنا إلى مقامات أكبر سيكون فيها عام 2024 عاما مليئا بالإنجازات، بحول الله تعالى، تخطو فيها بلادنا أشواطا تقربها أكثر إلى التقدم نحو مصاف البلدان المتطورة.

تمنياتي لكل الجزائريات والجزائريين ولأبنائنا في الجالية بالخارج عاما سعيدا مباركا بموفور الصحة والعافية للجميع.

كل عام وأنتم بخير,

عاشت الجزائر حرة أبية شامخة،

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

آخر تعديل على الأحد, 31 ديسمبر 2023 21:02
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كلمة رئيس الجمهورية الى الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الجديدة
  أدرج يـوم : الأحد, 31 ديسمبر 2023 20:57     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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