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رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الجديدة

  أدرج يـوم : الأحد, 31 ديسمبر 2023 20:40     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الجديدة

الجزائر - هنأ رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مساء اليوم الأحد، الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2024, مشيرا الى أن الجزائر خطت خلال سنة 2023 "خطوات ممتازة في طريق النمو والتقدم في مختلف القطاعات".

وقال رئيس الجمهورية في كلمة له بهذه المناسبة: "ها نحن اليوم نودع سنة 2023 التي كانت غنية بالإنجازات، والتي خطا فيها وطننا المفدى، بفضل شعبه الأبي, خطوات ممتازة في طريق النمو والتقدم في مختلف القطاعات".

ودعا في هذا الصدد الجزائريات والجزائريين إلى "مواصلة المجهودات، كل من موقعه ومسؤوليته، للرقي ببلادنا إلى مقامات أكبر سيكون فيها عام 2024 عاما مليئا بالإنجازات، بحول الله تعالى، تخطو فيها بلادنا أشواطا تقربها أكثر إلى التقدم نحو مصاف البلدان المتطورة".

وعبر رئيس الجمهورية عن تمنياته لكل الجزائريات والجزائريين ولأبناء الجالية الوطنية في الخارج بموفور الصحة والعافية.

آخر تعديل على الأحد, 31 ديسمبر 2023 21:02
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رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الجديدة
  أدرج يـوم : الأحد, 31 ديسمبر 2023 20:40     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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