Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزير المجاهدين يشيد بالمسيرة النضالية للمجاهد الرمز عبد الحفيظ بوصوف

  أدرج يـوم : الأحد, 31 ديسمبر 2023 20:01     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر - أشاد وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, بالمسيرة النضالية للمجاهد الرمز عبد الحفيظ بوصوف المعروف بـ"سي مبروك" الذي كان له الفضل في تأسيس جهاز الاستعلامات والاتصالات العامة إبان الثورة التحريرية.

وفي كلمة له خلال ندوة نظمت بمناسبة إحياء الذكرى ال43 لوفاة المجاهد الرمز عبد الحفيظ بوصوف تحت عنوان "عبد الحفيظ بوصوف من قيادة الولاية الخامسة إلى هندسة جهاز الاستعلامات والاتصالات العامة", قال السيد ربيقة أن "سي مبروك" كان "قائدا ملهما قلما يجود التاريخ بأمثاله"، مشيرا الى أن هذا "المجاهد الكبير كان وراء تأسيس وبناء وتأطير جهاز الاتصالات والاستعلامات الذي لعب دورا كبيرا في الاطاحة بالدعاية المغرضة التي انتهجها الاستعمار الفرنسي للقضاء على الثورة التحريرية".

وأضاف أن هذا الجهاز "ساهم أيضا في عمليات تسليح وتموين الثورة التحريرية إلى أن نالت الجزائر استقلالها".

بدوره, أكد الوزير الأسبق ورئيس جمعية قدامى مجاهدي التسليح والاتصالات العامة (مالغ), دحو ولد قابلية، أن المجاهد بوصوف يعد من "كبار المسؤولين في الثورة التحريرية ولعب دورا كبيرا فيها، خصوصا في مجال العمل الاستخباراتي".

وأوضح أن دوره "لم يتوقف في المجال الاستخباراتي، بل تعداه إلى تموين جيش التحرير الوطني بالأسلحة والمعدات،حيث كان أول من فكر في تموين الجيش بالأسلحة عن طريق الجو حينما قامت فرنسا بإحكام قبضتها على الحدود الجزائرية من كل الجهات".

كما ذكر بدور "سي مبروك" في تأسيس الإذاعة الأولى لجبهة التحرير الوطني "للوقوف في وجه الدعاية الكاذبة والمغرضة للاستعمار الفرنسي الذي أسس إذاعات بمختلف ولايات الوطن لتشويه الثورة التحريرية".

وفي ذات السياق، أكد المجاهد والدبلوماسي الأسبق، محمد دباح، أن "سي مبروك" كان "أول من أسس مصلحة تنصت لتزويد جميع مصالح ومكونات الثورة بالمعلومات عن طريق منشور أسبوعي ومنشور شهري"، مضيفا أن بوصوف "ساهم في تسليح وتموين الجيش بمختلف المعدات وتكوين الشباب المثقف في جهاز الاتصالات، علاوة على مساهمته في اتفاقيات ايفيان".

وفي مداخلة له, أشار الإعلامي السابق محمد بوعزارة الى أن بوصوف كان بمثابة "العلبة السرية" للثورة التحريرية، مذكرا بأنه "قام سنة 1956 بتأسيس إذاعة باسم الثورة التحريرية لمواجهة الحرب الدعائية التي شنتها فرنسا على الجزائر".

للإشارة، فقد تم في ختام هذه الندوة تكريم السيد دحو ولد قابلية وعدد من المجاهدين، بالإضافة الى مؤسسة التلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية ووكالة الأنباء الجزائرية.

كلـمات مفتـاحيــة :
وزير المجاهدين يشيد بالمسيرة النضالية للمجاهد الرمز عبد الحفيظ بوصوف
  أدرج يـوم : الأحد, 31 ديسمبر 2023 20:01     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.31

كلمة رئيس الجمهورية الى الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الجديدة

23.12.31

رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الجديدة

23.12.31

وزير المجاهدين يشيد بالمسيرة النضالية للمجاهد الرمز عبد الحفيظ بوصوف

23.12.31

الصيد البحري: صدور دليل للممارسات البيئية الجيدة من أجل تربية مستدامة للمائيات البحرية

23.12.31

وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي المنتدب لمسعد

23.12.31

أحياء "عدل": إطلاق عملية بيع للمحلات موجهة لفائدة ممتهني قطاع الصحة

الأكثــر قـراءة

23.12.29

رئيس الجمهورية يعزي في وفاة وزير الدفاع الوطني الأسبق اللواء المتقاعد المرحوم خالد نزار

23.12.28

ترقية 7 دوائر الى ولايات منتدبة

23.12.29

إنعقاد الإجتماع التأسيسي للمنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين

23.12.27

منظمات وطنية وجمعيات تثمن فحوى خطاب رئيس الجمهورية أمام البرلمان

23.12.27

الجزائر الجديدة تحرص على مواصلة مشروع البناء الوطني استجابة لطموحات الشعب

23.12.29

الحركة الديناميكية للجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا تشيد بمضمون خطاب رئيس الجمهورية