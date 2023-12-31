2023: مكاسب غير مسبوقة في مجال الحفاظ على الذاكرة الوطنية

الجزائر - أخذ ملف التعاطي مع الذاكرة الوطنية خلال سنة 2023 بعدا جديدا تجسد في المكاسب غير المسبوقة التي تم تحقيقها في هذا المجال، وذلك تجسيدا لإلتزام وحرص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي جعل من ملف الذاكرة أحد أهم إهتماماته، حفاظا على تاريخ الأمة وعلى الهوية الوطنية.

و لقد حرص رئيس الجمهورية في هذا الصدد على معالجة مختلف جوانب الذاكرة الوطنية بكل مسؤولية وحزم ليأخذ هذا الملف بعدا جديدا، وهو ما تجسد من خلال القرارات العديدة التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة.

و قد أخذ ملف الذاكرة حيزا هاما من اهتمامات الرئيس تبون الذي أكد في عدة مناسبات على ضرورة إيلاء العناية اللازمة للذاكرة الوطنية، خاصة ما تعلق بتخليد رموز الثورة التحريرية، اعترافا ووفاء لتضحياتهم الجسام.

و قد تجلت مساعي الحفاظ على الذاكرة الوطنية أيضا من خلال اعتماد الرقمنة التي حققت قفزة نوعية في مجال تحيين وعصرنة كافة الانظمة المعلوماتية لقطاع وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وربط كافة المؤسسات التابعة لها بالألياف البصرية لتبليغ القيم السامية للمجاهدين والشهداء ورسالتهم النبيلة.

و فيما يتعلق بكتابة التاريخ الوطني, تم طبع 150 عنوانا جديدا مصدرها الرئيسي الشهادات الحية للمجاهدين ومذكراتهم, فيما تم إنجاز 46 عملا سمعيا بصريا من صيغة الأعمال التوثيقية, إضافة إلى الإعداد لـ18 فيلما مطولا وشرائط وثائقية موضوعاتية تتطرق الى عدة جوانب من الثورة التحريرية المجيدة, من بينها 3 أفلام تاريخية مطولة تم عرض واحد منها بمناسبة الذكرى الـ69 لاندلاع الثورة التحريرية والمتعلق بقائد الولاية التاريخية الثانية زيغود يوسف. و بخصوص استخدام الرقمنة في مجال حماية الذاكرة, تم إطلاق المنصة الرقمية التاريخية "جزائر المجد" وتطبيق الهاتف النقال "تاريخ الجزائر 1830-1962" الذي يسمح بالاطلاع على مراحل التاريخ الوطني ومعطياته بمنهجية وأسلوب راق ومبسط لتبليغ رسالة الجهاد والكفاح إلى كل الشباب الجزائري. كما تم خلال سنة 2023 تنظيم العشرات من الملتقيات العلمية والندوات التاريخية وإحياء المناسبات التاريخية على المستويين المحلي والوطني وتكريم المجاهدين وأرامل الشهداء, وهذا حرصا على إيلاء كل الرعاية والعناية لهذه الفئة وتسخير كافة الوسائل المادية والبشرية لتطوير المؤسسات تحت الوصاية وملحقاتها.

كما تجلى حرص السلطات العليا للبلاد على صون الذاكرة الوطنية من خلال تأسيس الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية بهدف الحفاظ على الروابط المتينة بين الجزائر وأصدقاء ثورتها وتكريس القيم الإنسانية والتضامن لدى جيل ما بعد الاستقلال.