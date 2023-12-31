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رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي

  أدرج يـوم : الأحد, 31 ديسمبر 2023 14:24     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي

الجزائر- أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الأحد، مكالمة هاتفية مع أخيه رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، السيد قيس سعيد، هنأه فيها بمناسبة حلول العام الجديد، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان: "أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية مع أخيه السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة حلول العام الجديد، متمنيا له وللشعب التونسي الشقيق دوام الرقي والازدهار".

و بدوره، "شكر رئيس الجمهورية التونسية أخاه السيد الرئيس على نبل مشاعره، متمنيا له وللشعب الجزائري كل التقدم والهناء", يضيف المصدر ذاته.

آخر تعديل على الأحد, 31 ديسمبر 2023 16:39
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رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي
  أدرج يـوم : الأحد, 31 ديسمبر 2023 14:24     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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