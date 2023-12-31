رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي

و جاء في البيان: "أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية مع أخيه السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة حلول العام الجديد، متمنيا له وللشعب التونسي الشقيق دوام الرقي والازدهار".

و بدوره، "شكر رئيس الجمهورية التونسية أخاه السيد الرئيس على نبل مشاعره، متمنيا له وللشعب الجزائري كل التقدم والهناء", يضيف المصدر ذاته.