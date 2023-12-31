و جاء في البيان: "أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية مع أخيه السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة حلول العام الجديد، متمنيا له وللشعب التونسي الشقيق دوام الرقي والازدهار".
و بدوره، "شكر رئيس الجمهورية التونسية أخاه السيد الرئيس على نبل مشاعره، متمنيا له وللشعب الجزائري كل التقدم والهناء", يضيف المصدر ذاته.
رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي
أدرج يـوم : الأحد, 31 ديسمبر 2023 14:24 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر- أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الأحد، مكالمة هاتفية مع أخيه رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، السيد قيس سعيد، هنأه فيها بمناسبة حلول العام الجديد، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.