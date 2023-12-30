جثمان المجاهد اللواء المتقاعد خالد نزار يوارى الثرى بمقبرة العالية بالعاصمة

الاختناق بغاز أكسيد الكربون: وفاة 156 شخصا منذ بداية السنة الجارية -

ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 4860 معتقلا فلسطينيا -

المهرجان الوطني للرياضة النسوية : افتتاح الطبعة الرابعة بتوقرت بمشاركة 150 رياضية -

قطاع التكوين المهني مستعد للمساهمة في ضبط مخطط مشترك لتطوير الفنون والإعلام -

وفاة صديق الثورة الجزائرية الدكتور ميشال مارتيني -

العرباوي يشرف على تنصيب ربيعة خرفي على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي -

كان 2023 : بلماضي يحتفظ ب 26 لاعبا مع عودة بلاليلي و مبولحي -

الاحتلال الصهيوني يواصل قصف مناطق وسط وجنوب قطاع غزة في اليوم ال85 من العدوان -

جنوب إفريقيا ترفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية لإرتكابه أعمال إبادة في غزة -

الرابطة الأولى موبيليس: الداربي العاصمي ينتهي بالتعادل السلبي على طول الخط... -

منظمة الصحة العالمية تعرب عن مخاوفها من مزيد انتشار الأمراض المعدية في غزة -

الرابطة الثانية : شباب برج منايل يلتحق بالريادة مؤقتا واتحاد خميس الخشنة ينفرد بالوصافة -

الفريق أول السعيد شنقريحة يعزي في وفاة المرحوم اللواء المتقاعد خالد نزار -

رئيس الجمهورية يعزي في وفاة وزير الدفاع الوطني الأسبق اللواء المتقاعد المرحوم خالد نزار -

هزة أرضية بقوة 6ر3 درجة على سلم ريشتر بولاية الشلف -

اللواء المتقاعد وزير الدفاع الوطني الاسبق المجاهد خالد نزار في ذمة الله -

الرابطة الأولى لكرة القدم: النتائج الجزئية والترتيب -

الحركة الديناميكية للجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا تشيد بمضمون خطاب رئيس الجمهورية -

سبر آراء وأج : عبد الرحمان مرسلي بذكريات الطبعة الأولى التي توج بها سنة 1977 -