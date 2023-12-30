وقد جرت مراسم التشييع بحضور السلطات المدنية والعسكرية, يتقدمها الوزير الاول، السيد نذير العرباوي، والفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، الى جانب عدد من أعضاء الحكومة وشخصيات وطنية وتاريخية وجمع غفير من المواطنين.
جثمان المجاهد اللواء المتقاعد خالد نزار يوارى الثرى بمقبرة العالية بالعاصمة
أدرج يـوم : السبت, 30 ديسمبر 2023 13:45 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر- ووري الثرى بعد ظهر اليوم السبت بمقبرة العالية (الجزائر العاصمة)، جثمان وزير الدفاع الوطني الاسبق، المجاهد اللواء المتقاعد خالد نزار، الذي وافته المنية أمس الجمعة عن عمر ناهز 86 عاما إثر مرض عضال.
كلـمات مفتـاحيــة :