رئيس المجلس الشعبي الوطني يعزي في وفاة المجاهد اللواء المتقاعد خالد نزار

و قال السيد بوغالي في رسالة التعزية : "تلقيت بحزن و أسى نبأ وفاة المجاهد اللواء خالد نزار, أسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة. و إثر هذا المصاب الأليم لا يسعني إلا أن أتقدم إلى عائلته و إلى كل منتسبي عائلتي الثورة التحريرية و الجيش الوطني الشعبي بأخلص التعازي راجيا من الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة".