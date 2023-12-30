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رئيس المجلس الشعبي الوطني يعزي في وفاة المجاهد اللواء المتقاعد خالد نزار

  أدرج يـوم : السبت, 30 ديسمبر 2023 08:58     الفئـة : الجـزائـر
رئيس المجلس الشعبي الوطني يعزي في وفاة المجاهد اللواء المتقاعد خالد نزار

الجزائر- تقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, بتعازيه إلى عائلة اللواء المتقاعد, وزير الدفاع الأسبق, المجاهد المرحوم خالد نزار, الذي توفي اليوم الجمعة بعد مرض عضال.

و قال السيد بوغالي في رسالة التعزية : "تلقيت بحزن و أسى نبأ وفاة المجاهد اللواء خالد نزار, أسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة. و إثر هذا المصاب الأليم لا يسعني إلا أن أتقدم إلى عائلته و إلى كل منتسبي عائلتي الثورة التحريرية و  الجيش الوطني الشعبي بأخلص التعازي راجيا من الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة".

آخر تعديل على السبت, 30 ديسمبر 2023 09:46
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رئيس المجلس الشعبي الوطني يعزي في وفاة المجاهد اللواء المتقاعد خالد نزار
  أدرج يـوم : السبت, 30 ديسمبر 2023 08:58     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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