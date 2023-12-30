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رئيس مجلس الأمة يعزي في وفاة المرحوم اللواء المتقاعد خالد نزار

  أدرج يـوم : السبت, 30 ديسمبر 2023 08:47     الفئـة : الجـزائـر
رئيس مجلس الأمة يعزي في وفاة المرحوم اللواء المتقاعد خالد نزار

الجزائر- بعث رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, ببرقية تعزية إلى عائلة المرحوم اللواء المتقاعد, وزير الدفاع الأسبق, المجاهد خالد نزار, الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وجاء في برقية التعزية: "بعميق الحزن وبالغ اللوعة والأسى, بلغني نبأ انتقال إلى رحمة الله المغفور له بإذنه تعالى وزير الدفاع الأسبق, اللواء المتقاعد المجاهد خالد نزار, تغمده المولى جل شأنه بألطاف رحمته واجتباه إلى جنات الخلد والنعيم".

وأضاف رئيس مجلس الأمة قائلا: "وأمام هذا المصاب الجلل, أعرب لأخواتي وإخواني المجاهدين ولأسرة الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة ولكافة أفراد عائلته, عن أحر التعازي وأخلص مشاعر المواساة, متضرعا إليه سبحانه وتعالى أن يبوئه مقاما عليا في جنات الخلد, وأن ينزل في قلوب أهله وذويه الصبر الجميل والسلوان العظيم".

" وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ".

آخر تعديل على السبت, 30 ديسمبر 2023 09:43
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رئيس مجلس الأمة يعزي في وفاة المرحوم اللواء المتقاعد خالد نزار
  أدرج يـوم : السبت, 30 ديسمبر 2023 08:47     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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