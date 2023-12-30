رئيس مجلس الأمة يعزي في وفاة المرحوم اللواء المتقاعد خالد نزار

ارتفاع حصيلة الشهداء جراء هجمات الكيان الصهيوني إلى 21507 -

الرابطة الأولى موبيليس: الداربي العاصمي ينتهي بالتعادل السلبي على طول الخط... -

منظمة الصحة العالمية تعرب عن مخاوفها من مزيد انتشار الأمراض المعدية في غزة -

الرابطة الثانية : شباب برج منايل يلتحق بالريادة مؤقتا واتحاد خميس الخشنة ينفرد بالوصافة -

الفريق أول السعيد شنقريحة يعزي في وفاة المرحوم اللواء المتقاعد خالد نزار -

رئيس الجمهورية يعزي في وفاة وزير الدفاع الوطني الأسبق اللواء المتقاعد المرحوم خالد نزار -

هزة أرضية بقوة 6ر3 درجة على سلم ريشتر بولاية الشلف -

اللواء المتقاعد وزير الدفاع الوطني الاسبق المجاهد خالد نزار في ذمة الله -

الرابطة الأولى لكرة القدم: النتائج الجزئية والترتيب -

الحركة الديناميكية للجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا تشيد بمضمون خطاب رئيس الجمهورية -

سبر آراء وأج : عبد الرحمان مرسلي بذكريات الطبعة الأولى التي توج بها سنة 1977 -

مالية/رقمنة: السيد فايد يترأس اجتماعا تنسيقيا -

سبر آراء وأج لجائزة براهيم دحماني: أحسن الرياضيين لعام 2023 حازوا على إجماع المؤسسات الإعلامية -

المهرجان الوطني ال16 للمسرح المحترف : دخول مسرحية حلاق إشبيلية المنافسة -

سنة 2023 تمر قاسية على السودان ولا بوادر لحل سياسي قريب -

2023 بجيجل: سنة توسع النسيج الصناعي والتصدير -

إنعقاد الإجتماع التأسيسي للمنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين -

وجوه ثقافية وفنية رحلت في 2023 -

20 شهيدا جراء تجدد القصف الصهيوني على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة -