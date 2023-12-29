Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الفريق أول السعيد شنقريحة يعزي في وفاة المرحوم اللواء المتقاعد خالد نزار

  أدرج يـوم : الجمعة, 29 ديسمبر 2023 19:31     الفئـة : الجـزائـر
الفريق أول السعيد شنقريحة يعزي في وفاة المرحوم اللواء المتقاعد خالد نزار

الجزائر - بعث رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، برسالة تعزية إلى عائلة المرحوم اللواء المتقاعد المجاهد خالد نزار، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، بعد مرض عضال.

وجاء في رسالة التعزية: "على إثر وفاة، المغفور له بإذن الله تعالى، اللواء المتقاعد المجاهد خالد نزار، وزير الدفاع الوطني الأسبق، اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023، بعد مرض عضال، يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم، راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

+إنا لله وإنا إليه راجعون+".

كلـمات مفتـاحيــة :
الفريق أول السعيد شنقريحة يعزي في وفاة المرحوم اللواء المتقاعد خالد نزار
  أدرج يـوم : الجمعة, 29 ديسمبر 2023 19:31     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.29

الرابطة الثانية : شباب برج منايل يلتحق بالريادة مؤقتا واتحاد خميس الخشنة ينفرد بالوصافة

23.12.29

جيش التحرير الشعبي الصحراوي يستهدف مقرا لقيادة جيش الاحتلال المغربي بقطاع المحبس

23.12.29

"معاناة المرأة الصحراوية تحت الإحتلال وحقوق الإنسان" على طاولة أشغال المؤتمر ال14 لبرلمان…

23.12.29

الفريق أول السعيد شنقريحة يعزي في وفاة المرحوم اللواء المتقاعد خالد نزار

23.12.29

رئيس الجمهورية يعزي في وفاة وزير الدفاع الوطني الأسبق اللواء المتقاعد المرحوم خالد نزار

23.12.29

هزة أرضية بقوة 6ر3 درجة على سلم ريشتر بولاية الشلف

الأكثــر قـراءة

23.12.27

منظمات وطنية وجمعيات تثمن فحوى خطاب رئيس الجمهورية أمام البرلمان

23.12.27

الجزائر الجديدة تحرص على مواصلة مشروع البناء الوطني استجابة لطموحات الشعب

23.12.27

السيد بوغالي يترأس اجتماعا للجنة تحضير الندوة البرلمانية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي

23.12.27

الوزير الأول في زيارة عمل لولاية تندوف غدا الخميس بتكليف من رئيس الجمهورية

23.12.28

مراجعة القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية: تسوية وضعية المشرفين التربويين

23.12.28

الوزير الأول ينهي زيارة العمل إلى ولاية تندوف