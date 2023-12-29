Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس الجمهورية يعزي في وفاة وزير الدفاع الوطني الأسبق اللواء المتقاعد المرحوم خالد نزار

  أدرج يـوم : الجمعة, 29 ديسمبر 2023 19:15     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يعزي في وفاة وزير الدفاع الوطني الأسبق اللواء المتقاعد المرحوم خالد نزار

الجزائر - بعث رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة برسالة تعزية إلى عائلة المرحوم، وزير الدفاع الوطني الأسبق، اللواء المتقاعد خالد نزار.

وجاء في رسالة التعزية: "+يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي+    

ببالغ الأسى وعميق الحزن، تلقيت نبأ انتقال المغفور له، اللواء خالد نزار، وزير الدفاع الأسبق إلى جوار ربه. 

لقد كان الفقيد من أبرز الشخصيات العسكرية، كرس مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء، خدمة للوطن من مختلف المناصب والمسؤوليات التي تقلدها، ولكن لا راد لقضاء الله وقدره، فما نملك إلا التسليم، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.

وإذ نتقاسم مع أسرته ورفقائه هذا المصاب الجلل، أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى عائلة الفقيد وأسرة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، مبتهلا للمولى جلت قدرته أن يمن عليه بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته وينعم على أسرته بسكينة الإيمان وجميل الصبر والسلوان.

      +إنا لله وإنا إليه راجعون+" .

كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يعزي في وفاة وزير الدفاع الوطني الأسبق اللواء المتقاعد المرحوم خالد نزار
  أدرج يـوم : الجمعة, 29 ديسمبر 2023 19:15     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.29

الرابطة الثانية : شباب برج منايل يلتحق بالريادة مؤقتا واتحاد خميس الخشنة ينفرد بالوصافة

23.12.29

جيش التحرير الشعبي الصحراوي يستهدف مقرا لقيادة جيش الاحتلال المغربي بقطاع المحبس

23.12.29

"معاناة المرأة الصحراوية تحت الإحتلال وحقوق الإنسان" على طاولة أشغال المؤتمر ال14 لبرلمان…

23.12.29

الفريق أول السعيد شنقريحة يعزي في وفاة المرحوم اللواء المتقاعد خالد نزار

23.12.29

رئيس الجمهورية يعزي في وفاة وزير الدفاع الوطني الأسبق اللواء المتقاعد المرحوم خالد نزار

23.12.29

هزة أرضية بقوة 6ر3 درجة على سلم ريشتر بولاية الشلف

الأكثــر قـراءة

23.12.27

منظمات وطنية وجمعيات تثمن فحوى خطاب رئيس الجمهورية أمام البرلمان

23.12.27

الجزائر الجديدة تحرص على مواصلة مشروع البناء الوطني استجابة لطموحات الشعب

23.12.27

السيد بوغالي يترأس اجتماعا للجنة تحضير الندوة البرلمانية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي

23.12.27

الوزير الأول في زيارة عمل لولاية تندوف غدا الخميس بتكليف من رئيس الجمهورية

23.12.28

مراجعة القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية: تسوية وضعية المشرفين التربويين

23.12.28

الوزير الأول يشرع في زيارة عمل إلى ولاية تندوف