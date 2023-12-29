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الحركة الديناميكية للجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا تشيد بمضمون خطاب رئيس الجمهورية

  أدرج يـوم : الجمعة, 29 ديسمبر 2023 17:46     الفئـة : الجـزائـر
الحركة الديناميكية للجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا تشيد بمضمون خطاب رئيس الجمهورية

باريس - أشادت الحركة الديناميكية للجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، اليوم الجمعة، بالخطاب التاريخي لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمام غرفتي البرلمان.

وفي بيان لها، "ثمنت الحركة الديناميكية للجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا الدعم المتعدد الأشكال والاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج".

وجاء في البيان "إن الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، المكونة من مواطنات ومواطنين ذوي كفاءة ونزاهة ومتمسكين ببلدهم الأصلي، تؤكد عزمها الوطني على خدمة البلاد بإخلاص". ويلتزم هؤلاء (المواطنات والمواطنون)، تضيف الحركة، "بالتعبير عن هذه الإرادة بطريقة مسؤولة وموحدة ومتضامنة مما يسهم في جهود بناء الجزائر الجديدة".

وعليه، تلتزم الحركة الديناميكية للجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا "بالعمل والمرافعة من أجل رؤية معززة وهيكلة مدعمة وتنظيم أفضل لدور الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج" بالتنسيق الوثيق مع المؤسسات الوطنية.

كما تذكر الحركة في بيانها بأن التزامها يرتكز على "الوفاء والإخلاص والمسؤولية تجاه المواطنين والمجتمع المدني ومختلف شرائح الحركة الجمعوية، بما يعزز الروابط العريقة مع الوطن الأم".

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الحركة الديناميكية للجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا تشيد بمضمون خطاب رئيس الجمهورية
  أدرج يـوم : الجمعة, 29 ديسمبر 2023 17:46     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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