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إنعقاد الإجتماع التأسيسي للمنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين

  أدرج يـوم : الجمعة, 29 ديسمبر 2023 11:10     الفئـة : الجـزائـر
إنعقاد الإجتماع التأسيسي للمنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين

الجزائر - تم أمس الخميس بالجزائر العاصمة إنعقاد الإجتماع التأسيسي للمنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين التي تهدف إلى "مرافقة الأسرة الإعلامية للرقي بالعمل الصحفي"، حسب ما أفاد به بيان لهذه المنظمة.

و أوضح نفس المصدر أن هذا الاجتماع الذي حضره "أزيد من 100 صحفي مؤسس من عدة ولايات، يأتي استجابة من الأسرة الصحفية لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ولدعوات الوزارة الوصية بضرورة تنظيم أهل القطاع لأنفسهم لنقل انشغالاتهم".

و تهدف هذه المنظمة – يضيف البيان -- إلى "مرافقة الأسرة الإعلامية في المساعي الحثيثة التي كرستها مؤسسات الدولة خلال السنوات الأخيرة في دعم القطاع الإعلامي ومسايرة القوانين الجديدة المنظمة للقطاع" مع العمل على "نقل الانشغالات بشكل ممنهج ومضبوط بما يضمن الرقي بالعمل الصحفي".

و بالمناسبة, تم تزكية سليمان عبدوش رئيسا للمنظمة والإعلان عن أعضاء المكتب التنفيذي لها.

آخر تعديل على الجمعة, 29 ديسمبر 2023 11:19
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إنعقاد الإجتماع التأسيسي للمنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين
  أدرج يـوم : الجمعة, 29 ديسمبر 2023 11:10     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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