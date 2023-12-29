إنعقاد الإجتماع التأسيسي للمنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين

و أوضح نفس المصدر أن هذا الاجتماع الذي حضره "أزيد من 100 صحفي مؤسس من عدة ولايات، يأتي استجابة من الأسرة الصحفية لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ولدعوات الوزارة الوصية بضرورة تنظيم أهل القطاع لأنفسهم لنقل انشغالاتهم".

و تهدف هذه المنظمة – يضيف البيان -- إلى "مرافقة الأسرة الإعلامية في المساعي الحثيثة التي كرستها مؤسسات الدولة خلال السنوات الأخيرة في دعم القطاع الإعلامي ومسايرة القوانين الجديدة المنظمة للقطاع" مع العمل على "نقل الانشغالات بشكل ممنهج ومضبوط بما يضمن الرقي بالعمل الصحفي".