ترقية 7 دوائر الى ولايات منتدبة

الجزائر- وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بعد استشارة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مرسوما رئاسيا تم بموجبه ترقية 7 دوائر إلى ولايات منتدبة وتعيين على رأسها ولاة منتدبين، حسب ما أفاد به مساء اليوم الخميس بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "بعد استشارة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والتزاما بما تقرر سابقا، وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا ترقى بموجبه إلى ولايات منتدبة الدوائر الآتية: أفلو بولاية الأغواط، بريكة بولاية باتنة، قصر الشلالة بولاية تيارت، عين وسارة ومسعد بولاية الجلفة، لبيض سيدي الشيخ بولاية البيض، بوسعادة بولاية المسيلة.

كما عين السيد الرئيس، باقتراح من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على رأس هذه الولايات المنتدبة السادة الآتية أسماؤهم :

ـ بن مراح يونس واليا منتدبا لأفلو بالأغواط.

ـ بو الذهب السعيد واليا منتدبا لبريكة بباتنة.

ـ داودي توفيق واليا منتدبا لقصر الشلالة بتيارت.

ـ علواش بوعلام واليا منتدبا لعين وسارة بالجلفة.

ـ داودي عادل واليا منتدبا لمسعد بالجلفة.

ـ مودن عبد ربي واليا منتدبا للبيض سيدي الشيخ بالبيض.

ـ بن أحمد رياض واليا منتدبا لبوسعادة بالمسيلة".