Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ترقية 7 دوائر الى ولايات منتدبة

  أدرج يـوم : الخميس, 28 ديسمبر 2023 20:24     الفئـة : الجـزائـر
ترقية 7 دوائر الى ولايات منتدبة

الجزائر- وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بعد استشارة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مرسوما رئاسيا تم بموجبه ترقية 7 دوائر إلى ولايات منتدبة وتعيين على رأسها ولاة منتدبين، حسب ما أفاد به مساء اليوم الخميس بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "بعد استشارة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والتزاما بما تقرر سابقا، وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا ترقى بموجبه إلى ولايات منتدبة الدوائر الآتية: أفلو بولاية الأغواط، بريكة بولاية باتنة، قصر الشلالة بولاية تيارت، عين وسارة ومسعد بولاية الجلفة، لبيض سيدي الشيخ بولاية البيض، بوسعادة بولاية المسيلة.

كما عين السيد الرئيس، باقتراح من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على رأس هذه الولايات المنتدبة السادة الآتية أسماؤهم :

 

 ـ بن مراح يونس واليا منتدبا لأفلو بالأغواط.

ـ بو الذهب السعيد واليا منتدبا لبريكة بباتنة.

ـ داودي توفيق واليا منتدبا لقصر الشلالة بتيارت.

ـ علواش بوعلام واليا منتدبا لعين وسارة بالجلفة.

ـ داودي عادل واليا منتدبا لمسعد بالجلفة.

ـ مودن عبد ربي واليا منتدبا للبيض سيدي الشيخ بالبيض.

ـ بن أحمد رياض واليا منتدبا لبوسعادة بالمسيلة".

كلـمات مفتـاحيــة :
ترقية 7 دوائر الى ولايات منتدبة
  أدرج يـوم : الخميس, 28 ديسمبر 2023 20:24     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.28

ترقية 7 دوائر الى ولايات منتدبة

23.12.28

قطاع السياحة سيواصل دعم ومرافقة الحرفيين

23.12.28

سبر آراء "واج" لجائزة ابراهيم دحماني: انطلاق حفل تكريم الرياضيين المتوجين لسنة 2023

23.12.28

وحدات الجيش الصحراوي تستهدف القواعد الخلفية لجنود الاحتلال المغربي بقطاعي أم أدريكة…

23.12.28

أسواق الجملة: السيد زيتوني يطلب إجراء دراسة لعصرنة وحوكمة تسيير شركة "ماقروس" وأسواقها…

23.12.28

اختتام الصالون الوطني للاستثمار الأخضر بتتويج ثلاثة مشاريع ابتكارية

الأكثــر قـراءة

23.12.27

السيد عطاف يستقبل السفير الجديد لسوريا في الجزائر

23.12.27

الجزائر الجديدة تحرص على مواصلة مشروع البناء الوطني استجابة لطموحات الشعب

23.12.27

منظمات وطنية وجمعيات تثمن فحوى خطاب رئيس الجمهورية أمام البرلمان

23.12.27

اجتماع الحكومة يدرس الاجراءات المتخذة لضمان توفير المواد الأساسية في الأسواق

23.12.27

السيد بوغالي يترأس اجتماعا للجنة تحضير الندوة البرلمانية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي

23.12.27

الجيش الوطني الشعبي : توقيف إرهابيين اثنين ببرج باجي مختار