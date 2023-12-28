الوزير الأول ينهي زيارة العمل إلى ولاية تندوف

تندوف - أنهى الوزير الأول السيد نذير العرباوي، بعد ظهر اليوم الخميس، زيارة العمل التي قام بها إلى ولاية تندوف رفقة وفد وزاري، والتي كانت مخصصة للبرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لفائدة هذه الولاية.

وكان في توديع الوزير الأول بمطار الرائد فراج، والي تندوف مصطفى دحو وكذا السلطات المدنية والعسكرية.

وخلال هذه الزيارة التي جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلتقى السيد العرباوي بفعاليات المجتمع المدني بولاية تندوف، حيث أعلن عن البرنامج التكميلي الذي يضاف إلى برنامج التنمية الذي استفادت منه الولاية.

وكان مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد وافق على برنامج تكميلي لفائدة ولاية تندوف بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 5ر29 مليار دج يضاف إلى البرنامج الجاري إنجازه.

وكان الوزير الأول مرفوقا خلال هذه الزيارة بكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، ووزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب.