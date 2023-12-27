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السيد بوغالي يترأس اجتماعا للجنة تحضير الندوة البرلمانية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 ديسمبر 2023 18:07     الفئـة : الجـزائـر
السيد بوغالي يترأس اجتماعا للجنة تحضير الندوة البرلمانية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي

الجزائر - ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للجنة المكلفة بالتحضير لعقد الندوة البرلمانية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي، حسب ما أورده بيان للمجلس.

وأوضح نفس المصدر أن السيد بوغالي استمع إلى عروض تناولت عدة جوانب حول التحضيرات الجارية لعقد هذه الندوة الدولية.

وبالمناسبة، وقف رئيس المجلس على "سير وتقدم التحضيرات ومدى تطبيق التوجيهات التي أسداها سابقا"، بالإضافة إلى الاستماع إلى "جملة من المقترحات الفنية والتقنية" بخصوص هذا الحدث.

وقد حضر أشغال هذا الاجتماع، عن المجلس الشعبي الوطني، أعضاء لجنة الإعداد برئاسة رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة "الجزائر-الصحراء الغربية"، تسوح ميلود، ووفد عن مجلس الأمة برئاسة نائب رئيس المجلس، جمال أوسلهة، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي، سعيد العياشي، وكذا مسؤولين وإطارات عن البرلمان بغرفتيه وممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية والوطنية بالخارج، وفقا لذات المصدر.

آخر تعديل على الأربعاء, 27 ديسمبر 2023 19:42
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السيد بوغالي يترأس اجتماعا للجنة تحضير الندوة البرلمانية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 ديسمبر 2023 18:07     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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