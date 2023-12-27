Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اجتماع الحكومة يدرس الاجراءات المتخذة لضمان توفير المواد الأساسية في الأسواق

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 ديسمبر 2023 14:37     الفئـة : الجـزائـر
اجتماع الحكومة يدرس الاجراءات المتخذة لضمان توفير المواد الأساسية في الأسواق

الجزائر- ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص للوقوف على الاجراءات المتخذة من قبل القطاعات المعنية لضمان توفير المواد الأساسية في الاسواق واستقرار أسعارها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل :

"ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، اجتماعا للحكومة خصص، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للوقوف على الاجراءات المتخذة من قبل القطاعات المعنية لضمان توفير المواد الأساسية في الاسواق واستقرار أسعارها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك وفق مقاربة اقتصادية تشاركية تمت صياغتها مع مختلف ممثلي المنظمات المهنية ذات العلاقة.

إقرأ أيضا: اجتماع الحكومة يدرس الاجراءات المتخذة لضمان توفير المواد الأساسية في الأسواق

كما تدارست الحكومة المقترحات الخاصة بتحسين وترشيد الخدمات الجامعية، الهادفة إلى تحسين ظروف إقامة الطلبة وترقية مختلف الخدمات وضمان ترشيد جهود الدولة لدعم هذه الفئة الهامة من المجتمع، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.

كما تم التشديد على أهمية تسريع وتوسيع وتيرة عملية التركيب المجاني لكاشفات أحادي أوكسيد الكربون لتشمل كافة المنازل للوقاية من الحوادث المنزلية التي تتسبب في الكثير من الاحيان الى العديد من الوفيات، والتي أمر السيد رئيس الجمهورية بإطلاقها خلال اجتماع مجلس الوزراء في 24 جانفي 2023.

أخيرا، استعرضت الحكومة الجهود المبذولة ومختلف التدابير التي تم اتخاذها للوقاية من انتشار مرض الحمى القلاعية".

 

 

 

 

آخر تعديل على الأربعاء, 27 ديسمبر 2023 14:42
كلـمات مفتـاحيــة :
اجتماع الحكومة يدرس الاجراءات المتخذة لضمان توفير المواد الأساسية في الأسواق
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 ديسمبر 2023 14:37     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.27

المجلس الشعبي الوطني: جلسة علنية غدا الخميس مخصصة للأسئلة الشفوية

23.12.27

الوقوف على الإجراءات المتخذة لضمان توفير المواد الأساسية في الأسواق واستقرار أسعارها

23.12.27

المجتمع المدني الصحراوي يبرز جرائم المغرب التي تحول دون تمكينه من رئاسة مجلس حقوق الانسان…

23.12.27

دراسة إجراءات توفير المواد الأساسية في الأسواق تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية

23.12.27

اجتماع الحكومة: التشديد على تسريع توسيع التركيب المجاني لكواشف أحادي أوكسيد الكربون

23.12.27

الصيرفة الإسلامية: القرض الشعبي الجزائري يطلق منتجات جديدة موجهة للمستثمرين خلال 2024

الأكثــر قـراءة

23.12.26

الموافقة على اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى أنتيغوا وباربودا 

23.12.26

برلمانيو حركة البناء يشيدون بالرسائل الهامة التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية

23.12.26

المجلس الشعبي الوطني: انتخاب رئيس ومكتب الشبكة البرلمانية للشباب

23.12.26

خطاب رئيس الجمهورية يجسد التوجهات نحو بناء معالم الجزائر الجديدة

23.12.26

خطاب رئيس الجمهورية أمام غرفتي البرلمان "سنة حميدة تتماشى وروح الدستور"

23.12.26

التزام الجزائر بدعم حركات التحرر في افريقيا مبدأ "لا نقاش فيه"