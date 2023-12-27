الجيش الوطني الشعبي : توقيف إرهابيين اثنين ببرج باجي مختار

الجزائر- تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار في الفترة الممتدة من 20 إلى 26 ديسمبر الجاري, من توقيف إرهابيين اثنين كانا ينشطان ضمن جماعات إرهابية بالخارج, وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة, حسب حصيلة أوردتها اليوم الأربعاء وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها, نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 ديسمبر 2023, عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".

وأشار البيان إلى أنه ''في إطار مكافحة الإرهاب, أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختـار/ن.ع.6, إرهابيين (2) كانا ينشطان ضمن جماعات إرهابية بالخارج, ويتعلق الأمر بكل من م. سالك المدعو +مولود+ و ن. سيد علي المدعو +معاذ+".

وفي نفس السياق --يضيف ذات المصدر-- "كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتفتيش بالبويرة 8 مخابئ للجماعات الإرهابية تحتوي على مواد متفجرة, فيما تم توقيف عنصر 1 دعم للجماعات الإرهابية بمستغانم".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة و "مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية, 26 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 7 قناطير و22 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب, فيما تم ضبط 65005 قرص مهلوس".

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإيليزي وجانت, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 172 شخصا وضبطت 18 مركبة و109 مولدات كهربائية و105 مطارق ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن, بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير تجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب, في حين تم توقيف 16 شخصا آخر وضبط بندقية (1) رشاشة FMPK وبندقية (1) نصف آلية و19 بندقية صيد و7466 لتر من الوقود و71 قنطارا من مادة التبغ و2482 وحدة من مختلف المشروبات, وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

من جهة أخرى --حسب ذات الحصيلة-- "أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 267 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع, فيما تم توقيف 150 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".