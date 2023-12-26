خطاب رئيس الجمهورية للأمة يعكس "الوفاء بالالتزامات والثقة في المستقبل"

الجزائر - أكد الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين اليوم الثلاثاء في بيان له أن خطاب رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي ألقاه أمس الاثنين أمام غرفتي البرلمان, يعكس "الوفاء بالالتزامات والثقة في المستقبل".

وبعد أن أشادت بقرار رئيس الجمهورية القاضي بتأسيس هذا الخطاب السنوي الموجه للأمة أمام غرفتي البرلمان, أبرزت منظمة أرباب العمل أن هذا القرار يكرس "ممارسات مؤسساتية جديدة ترمي الى تعزيز الديمقراطية والشفافية".

وأكدت ذات المنظمة أن هذا القرار "القوي ذي الرمزية العالية" ينم عن "انسجام مسعى ورؤية السيد رئيس الجمهورية الحريص على احترام تجسيد الالتزامات التي تعهد بها أمام الامة" منذ تنصيبه رئيسا مضيفة أن القرار "يبرز ضرورة تقييم عمل المؤسسات".

ويندرج القرار كذلك في إطار "الالتزام بالحوار البناء وبإرساء الشفافية كثقافة لتسيير الشأن العام", يبرز البيان.

وفي هذا الخصوص, يشيد الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين, بصفته منظمة وطنية لأرباب العمل, "بمسار الاصلاحات الهيكلية الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية والرامي إلى تنويع الاقتصاد الوطني, من خلال تحرير المبادرات وتطوير الاستثمار المنتج للثروة والمستحدث للشغل وكذا ترقية الانتاج الوطني مع الالتزام بالمساهمة في تنفيذه".

و اضاف الاتحاد انه "يشيد و يدعم ترسيخ رئيس الجمهورية الطابع الاجتماعي للدولة و هو ما تجسد خاصة في القرارات الشجاعة المتخذة في سبيل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من خلال الرفع الدوري للحد الادنى للأجر المضمون و معاشات التقاعد فضلا عن الاعفاءات الجبائية لذوي الدخل الضعيف و منحة البطالة الموجهة للشباب البطال والابقاء على دعم الدولة للمواد واسعة الاستهلاك".

و عبر الاتحاد في ختام بيانه عن ارتياحه "للنتائج المسجلة في مجال الصناعة و الفلاحة و التجارة الخارجية رغم السياق الدولي الصعب وهو ما يعزز الامن الغذائي للبلد و سيادة قراره الاقتصادي", متعهدا "بترقية الحوكمة العصرية للمؤسسة العمومية من خلال تحرير مبادرات المسيرين و تطوير الحوار والتشاور بين مختلف المكونات و الشركاء".

و جدد الاتحاد "مساندته لعمل رئيس الجمهورية داعيا الى تعميق و توسيع الاصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحرير الطاقات الاقتصادية الهائلة في بلدنا و ضمان تنمية مستدامة لترقية البلد الى مصاف الدول المتطورة".