وأوضح نفس المصدر أنه تم انتخاب النائب بشاغة عبد السلام رئيسا للشبكة، ومكتبها الذي يتشكل من تسعة أعضاء. ويتعلق الأمر بكل من العمالي بهجة، شكشاك سهيلة، طالبي خولة، حاجي فاطمة الزهراء، ميلودي رشيد، قاسيمي عبد العزيز، بشاغة عبد السلام، عولمي عمار وعباش حسين.
المجلس الشعبي الوطني: انتخاب رئيس ومكتب الشبكة البرلمانية للشباب
أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 ديسمبر 2023 18:17 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - تم اليوم الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني انتخاب رئيس ومكتب الشبكة البرلمانية للشباب، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
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