Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

خطاب رئيس الجمهورية أمام غرفتي البرلمان "سنة حميدة تتماشى وروح الدستور"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 ديسمبر 2023 18:14     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر - ثمنت حركة النهضة, اليوم الثلاثاء في بيان لها, خطاب رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أمام غرفتي البرلمان, معتبرة إياه "سنة حميدة تتماشى وروح الدستور"وخطوة " تعيد الاعتبار لهذه الهيئة كسلطة تشريعية نابعة من إرادة الشعب".

وأكدت حركة النهضة أنها تابعت ب "اهتمام بالغ" خطاب رئيس الجمهورية الذي يعد بمثابة "خطوة تعكس احترام البرلمان وإعادة الاعتبار له كسلطة تشريعية نابعة من إرادة شعبية تتكامل مع السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية".

كما يعد خطاب رئيس الجمهورية --يضيف البيان-- "سنة حميدة تتماشى وروح الدستور وجب ترسيخها باعتبارها تمثل احتراما للدستور والتزاما من رئيس الجمهورية أمام الشعب, طبقا لبرنامجه الانتخابي".

وحول مضمون خطاب رئيس الجمهورية, أشارت حركة النهضة إلى أن الإجراءات المتخذة في سبيل تحسين حياة المواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية هي "خطوة على الطريق السليم'', كما أن تطهير الاقتصاد الوطني من النهب الممنهج واستغلال قدرات الأمة المالية والمادية يعتبر "البداية الصحيحة لبناء اقتصاد وطني تنافسي ينشئ الثروة ويوفر مناصب الشغل".

كما ثمنت "العملية المتواصلة لاسترجاع الأموال المنهوبة وتطهير الساحة من الشركات الوهمية", داعية إلى "اتخاذ المزيد من الإجراءات الرقابية لتفادي الممارسات السابقة".

وعلى المستوى الدولي, أشادت الحركة بموقف الجزائر الثابت تجاه القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية, خاصة في ظل الممارسات الإجرامية التي يشنها المحتل الصهيوني ومن ورائه حلفاؤه في حق الشعب الفلسطيني وكذا دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

كلـمات مفتـاحيــة :
خطاب رئيس الجمهورية أمام غرفتي البرلمان "سنة حميدة تتماشى وروح الدستور"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 ديسمبر 2023 18:14     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.26

وزير الشؤون الخارجية النيجيري يشيد بجودة العلاقات مع الجزائر

23.12.26

خطاب رئيس الجمهورية للأمة يعكس "الوفاء بالالتزامات والثقة في المستقبل"

23.12.26

السيد عطاف يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج

23.12.26

وحدات الجيش الصحراوي تستهدف قاعدة مغربية للدعم والإسناد بقطاع أوسرد

23.12.26

فلسطين: حصار وقصف صهيوني متواصل في ظل انتشار المجاعة

23.12.26

التوقيع على اتفاقية بين وزارة الشؤون الدينية والمرصد الوطني للمجتمع المدني

الأكثــر قـراءة

23.12.25

منجزات قطاع الصناعة وسياسة الأمن الغذائي تبشر بلحاق الجزائر بركب الاقتصادات الصاعدة

23.12.25

التجمع الوطني الديمقراطي يثمن المكاسب التي حققتها الجزائر خلال الأربع سنوات الأخيرة

23.12.25

رئيس الجمهورية: استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال والممتلكات المنهوبة

23.12.25

رئيس الجمهورية يبرز المكاسب المحققة في مجال الإصلاح السياسي وتعزيز الطابع الاجتماعي

23.12.25

المجلس الشعبي الوطني يثمن قرار رئيس الجمهورية بالتأسيس لتقليد جديد

23.12.25

رئيس الجمهورية: أعمل من أجل تكريس حقوق جميع الجزائريين