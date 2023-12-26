خطاب رئيس الجمهورية أمام غرفتي البرلمان "سنة حميدة تتماشى وروح الدستور"

وأكدت حركة النهضة أنها تابعت ب "اهتمام بالغ" خطاب رئيس الجمهورية الذي يعد بمثابة "خطوة تعكس احترام البرلمان وإعادة الاعتبار له كسلطة تشريعية نابعة من إرادة شعبية تتكامل مع السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية".
كما يعد خطاب رئيس الجمهورية --يضيف البيان-- "سنة حميدة تتماشى وروح الدستور وجب ترسيخها باعتبارها تمثل احتراما للدستور والتزاما من رئيس الجمهورية أمام الشعب, طبقا لبرنامجه الانتخابي".
وحول مضمون خطاب رئيس الجمهورية, أشارت حركة النهضة إلى أن الإجراءات المتخذة في سبيل تحسين حياة المواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية هي "خطوة على الطريق السليم'', كما أن تطهير الاقتصاد الوطني من النهب الممنهج واستغلال قدرات الأمة المالية والمادية يعتبر "البداية الصحيحة لبناء اقتصاد وطني تنافسي ينشئ الثروة ويوفر مناصب الشغل".
كما ثمنت "العملية المتواصلة لاسترجاع الأموال المنهوبة وتطهير الساحة من الشركات الوهمية", داعية إلى "اتخاذ المزيد من الإجراءات الرقابية لتفادي الممارسات السابقة".
وعلى المستوى الدولي, أشادت الحركة بموقف الجزائر الثابت تجاه القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية, خاصة في ظل الممارسات الإجرامية التي يشنها المحتل الصهيوني ومن ورائه حلفاؤه في حق الشعب الفلسطيني وكذا دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.