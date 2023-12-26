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خطاب رئيس الجمهورية يجسد التوجهات نحو بناء معالم الجزائر الجديدة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 ديسمبر 2023 18:12     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر - أكدت جبهة المستقبل أن خطاب رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، أمام البرلمان بغرفتيه, يجسد التوجهات نحو الإصلاح وبناء معالم الجزائر الجديدة وتفعيل الممارسة الديمقراطية التي تقتضيها دولة العدل والقانون, حسب ما أفاد اليوم الثلاثاء بيان للحزب.

وأوضح البيان أن جبهة المستقبل "تثمن إرساء تقليد الخطاب السنوي لرئيس الجمهورية أمام نواب البرلمان بغرفتيه، ما يؤكد أهمية هذه المؤسسة التشريعية ويجسد فعلا التوجهات نحو الإصلاح وبناء معالم الجزائر الجديدة وتفعيل الممارسة الديمقراطية التي تقتضيها دولة العدل والقانون".

كما تبارك جبهة المستقبل "وفاء الرئيس تبون لالتزاماته ال54 التي تعهد بها خلال حملته الانتخابية وهي تتحقق بشكل مستمر من حيث استكمال المؤسسات الدستورية والمؤسسات السياسية وكل المكاسب المحققة في شتى المجالات خلال الأربع سنوات الماضية", مشيدة في هذا الشأن "بكل التقاليد الحميدة التي أرساها رئيس الجمهورية, خاصة فتح أبواب التواصل والحوار والمشاورات مع مختلف القوى السياسية للبلاد من أجل مواصلة مسيرة البناء ورص الصفوف وتقوية الجدار الوطني لكسر قوى الشر المتربصة  بالجزائر".

وفي ذات السياق, ثمنت المجموعة البرلمانية لذات الحزب بالمجلس الشعبي الوطني هذا الحدث "غير المسبوق في تاريخ السلطة التشريعية بالجزائر" والذي يعتبر "مكسبا يجسد لمبدأ الحوار ويبين مستوى الإصلاحات التي تشهدها الجزائر اليوم في مختلف المجالات".

وأبرزت المجموعة البرلمانية أن خطاب رئيس الجمهورية أظهر "تجسيد وتحقيق التعهدات على أرض الواقع بداية بالإصلاحات الدستورية والالتزام بالطابع الاجتماعي للدولة بتدابير قوية وكذا حماية القدرة الشرائية ومواصلة محاربة الفساد".

من جهة أخرى, أشادت المجموعة البرلمانية بالمواقف الخارجية للجزائر, لاسيما دعم القضايا العادلة وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية.

كلـمات مفتـاحيــة :
خطاب رئيس الجمهورية يجسد التوجهات نحو بناء معالم الجزائر الجديدة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 ديسمبر 2023 18:12     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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