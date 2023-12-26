برلمانيو حركة البناء يشيدون بالرسائل الهامة التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية

السيد عطاف يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج -

فلسطين: حصار وقصف صهيوني متواصل في ظل انتشار المجاعة -

التوقيع على اتفاقية بين وزارة الشؤون الدينية والمرصد الوطني للمجتمع المدني -

2023: سنة تسريع وتيرة مسار الرقمنة في كل القطاعات -

اقتصاد/2023: مؤشرات اقتصادية ومالية قوية وإصلاح مصرفي في الأفق -

المجلس الشعبي الوطني: انتخاب رئيس ومكتب الشبكة البرلمانية للشباب -

أشغال عمومية : السيد رخروخ يستقبل نوابا من البرلمان بغرفتيه عن ولاية سوق أهراس -

مناجم: السيد عرقاب يستقبل مسؤولي مجمعات صينية في إطار مشروع استغلال منجم غارا جبيلات -

سوناطراك: تكريم 60 فائزا بالمسابقة الوطنية المخصصة لتلاميذ الأطوار الدراسية -

كأس الجزائر 2023-2024: اتحاد عنابة آخر المتأهلين للدور الثاني والثلاثين -

وهران: تصدير قرابة 1500 طن من المنتجات الصيدية خلال الأشهر ال10 الأولى من 2023 -

البطولة العربية للأمم لكرة السلة: فوز الجزائر على الصومال (80-75) -

الموافقة على اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى أنتيغوا وباربودا -

المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك: عرض أسعار البيع بالتجزئة يوميا عبر وسائل الإعلام -

سيد أحمد أقومي, فنان محترف بمعايير عالمية -

التزام الجزائر بدعم حركات التحرر في افريقيا مبدأ لا نقاش فيه -

خنشلة : التأكيد على أهمية إرساء قواعد جديدة في تسيير المال العام -

انجاز أزيد من 600 هيكل صحي بالعاصمة منذ سنة 2020 -

يوم تحسيسي حول دور الغابات الحضرية في الترفيه عن المواطن بالعاصمة -