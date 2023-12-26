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خطاب رئيس الجمهورية أعاد الأمل للكفاءات والشباب والمخلصين من أبناء الوطن

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 ديسمبر 2023 15:05     الفئـة : الجـزائـر
خطاب رئيس الجمهورية أعاد الأمل للكفاءات والشباب والمخلصين من أبناء الوطن

الجزائر - أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن خطاب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الاثنين أمام غرفتي البرلمان، أعاد الأمل للكفاءات والطاقات الشبانية والمخلصين من أبناء هذا الوطن.

وأوضح السيد بوغالي، في تصريح للصحافة على هامش حضوره فعاليات افتتاح أشغال الجمعية العامة العادية الثانية للمجلس الأعلى للشباب بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، أن خطاب رئيس الجمهورية يحمل "نظرة واستراتيجية اقتصادية وخطة عمل محكمة ومدروسة بكل عقلانية تعطي الأفضلية للكفاءات والطاقات الشبانية".

وأضاف في ذات السياق أنه كان "خطابا لاسترجاع الأمل للكفاءات والشباب والمخلصين من أبناء هذا الوطن"، مبرزا أن الجزائر "تملك قدرات بشرية وثروات مادية ينبغي أن نحرص على الاستعمال العقلاني لها".

وفي هذا الصدد، لفت رئيس المجلس إلى أن "المؤشرات الاقتصادية موجودة ولا توجد مديونية خارجية"، كما أن نسبة النمو في "أحسن رواق" والطابع الاجتماعي للدولة "موجود"، مضيفا أن "ما حققته الجزائر اليوم في الجانب الاقتصادي مهم مقارنة بالوضع الكارثي الذي ورثناه عن مراحل سابقة".واعتبر السيد بوغالي أن "الرفع من وتيرة الاقتصاد سيساعد الجزائر على الحفاظ على سيادة قرارها واتخاذ القرارات التي تتماشى مع مبادئها وعقيدتها ولا يمكن لأي طرف أن يعطيها دروسا".

وكشف بذات المناسبة أن عملية انتخاب شبكة البرلمانيين الشباب تمت اليوم على مستوى المجلس الشعبي الوطني، مشيرا الى أن هذه الخطوة "نابعة من يقيننا التام بأن الشباب هو مستقبل الجزائر الذي سيضمن ازدهارها وتطورها".

آخر تعديل على الثلاثاء, 26 ديسمبر 2023 15:13
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خطاب رئيس الجمهورية أعاد الأمل للكفاءات والشباب والمخلصين من أبناء الوطن
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 ديسمبر 2023 15:05     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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