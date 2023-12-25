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رئيس الجمهورية يؤكد أن بوادر الإصلاحات تبعث على الكثير من الارتياح

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 ديسمبر 2023 19:10     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يؤكد أن بوادر الإصلاحات تبعث على الكثير من الارتياح

الجزائر - أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن نتائج الإصلاحات التي انجزت في السنوات الأخيرة "تبعث على الكثير من الارتياح".

وقال رئيس الجمهورية في خطاب للأمة ألقاه أمام غرفتي البرلمان المجتمعتين في دورة غير عادية بقصر الامم بنادي الصنوبر, أن "بوادر الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ أن منحني الشعب الجزائري ثقته تبعث على الكثير من الارتياح", مشيرا في هذا السياق الى أنه جعل من تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة "نبراسا لكل الجهود المبذولة".

وذكر الرئيس تبون في ذات السياق بـ"العناية الفائقة" التي أولاها لتعزيز وتقوية المنظومة الاجتماعية من خلال اتخاذ العديد من القرارات تنفيذا لالتزاماته ال54، مشيرا على وجه الخصوص الى مراجعة الضريبة على الدخل ورفع الأجور واستحداث منحة البطالة وكذا إدماج الآلاف الموظفين في مناصب دائمة.

كما عبر رئيس الجمهورية بذات المناسبة عن افتخاره باستحداث عدة هيئات دستورية، على غرار المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني.

وبعد أن ذكر بالثقة التي وضعها في المجلس الأعلى للشباب, شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الأخذ برأي فئة الشباب في كل مشروع قانون يدرس من قبل غرفتي البرلمان.

آخر تعديل على الإثنين, 25 ديسمبر 2023 19:31
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رئيس الجمهورية يؤكد أن بوادر الإصلاحات تبعث على الكثير من الارتياح
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 ديسمبر 2023 19:10     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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