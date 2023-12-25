Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس الجمهورية: استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال والممتلكات المنهوبة

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 ديسمبر 2023 17:55     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية: استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال والممتلكات المنهوبة

الجزائر - كشف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الاموال المنهوبة ممثلة في مبالغ مالية وعقارات و وحدات صناعية.

وقال رئيس الجمهورية، في خطاب للأمة ألقاه خلال اشغال الدورة غير العادية للبرلمان المجتمع بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر، أن مواصلة "محاربة كل أشكال الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة، مكن من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار تشمل عقارات و وحدات صناعية ومبالغ مالية".

إقرأ أيضا: رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح أشغال الدورة غير العادية للبرلمان

وأضاف رئيس الجمهورية أن "العمل متواصل من اجل استرجاع الأموال التي تم تهريبها الى خارج الوطن"، مؤكدا أن "عددا من الدول الاوروبية أبدت استعدادها لإعادة أموال الشعب المنهوبة".

آخر تعديل على الإثنين, 25 ديسمبر 2023 19:35
كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية: استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال والممتلكات المنهوبة
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 ديسمبر 2023 17:55     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.25

بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد: مشاركة المنتخب الجزائري في بطولة قطر الدولية

23.12.25

رئيس الجمهورية يؤكد أن بوادر الإصلاحات تبعث على الكثير من الارتياح

23.12.25

رئيس الجمهورية: 80 بالمائة من القرارات الخاصة بمناطق الظل تم تجسيدها

23.12.25

رئيس الجمهورية: "تواجدي أمام ممثلي الشعب يؤسس لسنة حميدة"  

23.12.25

رئيس الجمهورية: بقايا العصابة لجأت لخلق ندرة مفتعلة في المواد الغذائية  

23.12.25

رئيس الجمهورية يجدد دعم الجزائر للقضيتين الفلسطينية والصحراوية

الأكثــر قـراءة

23.12.21

توثيق بطولات المجاهدين وتخليدها يعتمد حاليا على التقنيات الحديثة

23.12.21

صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه

23.12.21

السيد بوغالي يستقبل وفدا عن الحزب الشيوعي الصيني

23.12.22

تنظيم ملتقى وطني حول الفعالية والنجاعة في تسيير الملف القضائي يومي 23 و24 ديسمبر

23.12.20

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: إنهاء مهام بوشناق خلادي وتعيين ربيعة خرفي…

23.12.21

مشروع قانون العقوبات: لجنة الشؤون القانونية تستمع إلى ممثلين عن المديرية العامة للأمن…