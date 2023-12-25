رئيس الجمهورية: استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال والممتلكات المنهوبة

الجزائر - كشف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الاموال المنهوبة ممثلة في مبالغ مالية وعقارات و وحدات صناعية.

وقال رئيس الجمهورية، في خطاب للأمة ألقاه خلال اشغال الدورة غير العادية للبرلمان المجتمع بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر، أن مواصلة "محاربة كل أشكال الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة، مكن من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار تشمل عقارات و وحدات صناعية ومبالغ مالية".

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وأضاف رئيس الجمهورية أن "العمل متواصل من اجل استرجاع الأموال التي تم تهريبها الى خارج الوطن"، مؤكدا أن "عددا من الدول الاوروبية أبدت استعدادها لإعادة أموال الشعب المنهوبة".