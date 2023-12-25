 اختتام أشغال الدورة غير العادية للبرلمان بغرفتيه

الجزائر - اختتمت بعد ظهر اليوم الاثنين أشغال الدورة غير العادية للبرلمان المجتمع بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) والتي تضمنت خطابا للأمة ألقاه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

وقد استعرض الرئيس تبون في خطابه الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال أربع سنوات من عهدته الرئاسية, مؤكدا أنه جعل من تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة "نبراسا لكل الجهود المبذولة".

وذكر في هذا السياق بأهم القرارات المتخذة في مجال تحسين المستوى المعيشي للمواطنين, على غرار رفع الأجور واستحداث منحة البطالة.

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وقد أشرف رئيس الجمهورية على افتتاح أشغال الدورة غير العادية للبرلمان بغرفتيه, التي استهلت بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ثم الاستماع إلى النشيد الوطني.

وكان في استقبال الرئيس تبون لدى وصوله إلى قصر الأمم, كل من رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, رئيس المحكمة الدستورية, السيد عمر بلحاج, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة, السيد بوعلام بوعلام, إلى جانب كبار المسؤولين في الدولة.

وتأتي هذه الدورة تبعا للمرسوم الرئاسي رقم 23-462 المؤرخ في 19 ديسمبر 2023, المتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.