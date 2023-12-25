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رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح أشغال الدورة غير العادية للبرلمان

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 ديسمبر 2023 14:59     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح أشغال الدورة غير العادية للبرلمان

الجزائر - أشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة)، على افتتاح أشغال الدورة غير العادية للبرلمان بغرفتيه.

واستهلت الأشغال بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ثم الاستماع الى النشيد الوطني.

وجاء افتتاح الدورة من قبل رئيس الجمهورية، بحضور رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة، السيد بوعلام بوعلام، الى جانب كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة.

وتأتي الدورة غير العادية للبرلمان تبعا للمرسوم الرئاسي رقم 23-462 المؤرخ في 19 ديسمبر2023 المتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.

ويتضمن جدول أعمال الدورة بعد افتتاحها، خطاب رئيس الجمهورية للأمة، لتختتم بمجرد استنفاذ جدول الأعمال الآنف الذكر.

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رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح أشغال الدورة غير العادية للبرلمان
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 ديسمبر 2023 14:59     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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