الدورة غير العادية للبرلمان: رئيس الجمهورية يصل إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر

الجزائر - وصل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) لإلقاء خطاب للأمة أمام البرلمان، المنعقد بغرفتيه في دورة غير عادية.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى قصر الأمم، كل من رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة، السيد بوعلام بوعلام، الى جانب كبار المسؤولين في الدولة.

وتأتي هذه الدورة تبعا للمرسوم الرئاسي رقم 23-462 المؤرخ في 19 ديسمبر 2023، المتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.

ويتضمن جدول أعمال البرلمان في دورته غير العادية بعد افتتاحها، خطاب رئيس الجمهورية للأمة، على أن تختتم الدورة بمجرد استنفاذ جدول الأعمال الآنف الذكر.