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المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج يستقبل ممثلين عن عائلات الجالية الوطنية المتواجدة بغزة

  أدرج يـوم : الأحد, 24 ديسمبر 2023 20:17     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر- استقبل المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج, بصفته رئيس خلية الأزمة التي تم تنصيبها على مستوى وزارة الشؤون الخارجية, اليوم الاحد, بمقر الوزارة, ممثلين عن عائلات الجالية الوطنية المتواجدة بغزة, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و جاء في البيان: "بصفته رئيس خلية الأزمة التي تم تنصيبها على مستوى وزارة الشؤون الخارجية, استقبل السيد المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج,اليوم, بمقر الوزارة, ممثلين عن عائلات الجالية الوطنية المتواجدة بغزة, والذين طرحوا انشغالاتهم واستفساراتهم حول عملية إجلاء ذويهم العالقين بغزة, معربين عن قلقهم عن الأوضاع والمخاطر الناجمة عن الاعتداءات الهمجية لقوات الاحتلال الصهيونية".

خلال هذا اللقاء, أكد السيد المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج - حسب البيان - أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة للقيام بعملية الإجلاء في أحسن الظروف، تنفيذا لتعليمات السلطات العليا ببلادنا التي تولي أهمية بالغة لمتابعة وضعية جاليتنا بغزة.

وقد تم - يضيف ذات المصدر - طمأنتهم بأنه يتم متابعة وضعية جاليتنا بغزة عن كثب, حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية بالتنسيق مع سفارة الجزائر بالقاهرة, من أجل مباشرة عملية الإجلاء فور الحصول على تراخيص العبور عن طريق منفذ رفح من قبل السلطات المصرية.

كلـمات مفتـاحيــة :
المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج يستقبل ممثلين عن عائلات الجالية الوطنية المتواجدة بغزة
  أدرج يـوم : الأحد, 24 ديسمبر 2023 20:17     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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