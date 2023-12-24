Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس الجمهورية يأمر بمراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعدد من الأسلاك

  أدرج يـوم : الأحد, 24 ديسمبر 2023 19:51     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يأمر بمراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعدد من الأسلاك

الجزائر - أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأحد, بمراجعة وإثراء القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لأسلاك التربية الوطنية, الباحث الاستشفائي الجامعي, الأستاذ الباحث, الباحث الدائم, الأسلاك الطبية وشبه الطبية والإمام, حسب ما أورده بيان لمجلس الوزراء.

وأوضح المصدر ذاته أنه بخصوص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية, الباحث الاستشفائي الجامعي, الأستاذ الباحث, الباحث الدائم, الأسلاك الطبية وشبه الطبية والإمام, "أمر السيد الرئيس بمراجعة وإثراء وتوضيح مضامين هذه القوانين إجمالا, وبشكل أعمق, على أن يتم الفصل فيها, بداية من شهر فيفري المقبل, مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من شهر جانفي 2024".

كما "جدد السيد الرئيس التزامه إزاء هذه الفئات المهنية والعرفان لهم بكل المجهودات التي بذلوها في الأوقات الصعبة التي مرت بها بلادنا، ولا يزالون أوفياء لعزيمتهم، لذا وجب تحسين وضعياتهم من خلال قوانين خاصة", يضيف البيان.

وفي السياق ذاته, أكد رئيس الجمهورية أن "مهنا مثل قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والإمامة، هي مهن تؤطر المجتمع، وذات أبعاد سامية وليست مجرد وظائف", وعليه --يضيف نفس المصدر--"وجب أن تتضمن هذه القوانين قيمة مضافة حقيقية لهذه المهن، خاصة من الناحية الاجتماعية".

آخر تعديل على الأحد, 24 ديسمبر 2023 19:57
كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يأمر بمراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعدد من الأسلاك
  أدرج يـوم : الأحد, 24 ديسمبر 2023 19:51     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.24

المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج يستقبل ممثلين عن عائلات الجالية…

23.12.24

رئيس الجمهورية يأمر بمراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعدد من الأسلاك

23.12.24

مجلس الوزراء : الموافقة على البرنامج التكميلي لولاية تندوف

23.12.24

مجلس الوزراء : رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة رقمنة كل القطاعات الحكومية بشكل موحد

23.12.24

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

23.12.24

2023 سنة إنتعاش مشروع ازدواجية وتجديد وعصرنة خط سكة الحديد المنجمية بشرق البلاد

الأكثــر قـراءة

23.12.21

توثيق بطولات المجاهدين وتخليدها يعتمد حاليا على التقنيات الحديثة

23.12.21

السيد بوغالي يستقبل وفدا عن الحزب الشيوعي الصيني

23.12.21

صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه

23.12.22

تنظيم ملتقى وطني حول الفعالية والنجاعة في تسيير الملف القضائي يومي 23 و24 ديسمبر

23.12.20

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: إنهاء مهام بوشناق خلادي وتعيين ربيعة خرفي…

23.12.21

مشروع قانون العقوبات: لجنة الشؤون القانونية تستمع إلى ممثلين عن المديرية العامة للأمن…