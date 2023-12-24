مجلس الوزراء : رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة رقمنة كل القطاعات الحكومية بشكل موحد

الجزائر - شدد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال ترؤسه, اليوم الاحد, اجتماعا لمجلس الوزراء, على ضرورة رقمنة كل القطاعات الحكومية بشكل موحد, تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة, حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.

وأوضح البيان أنه بخصوص مدى تقدم رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك, "ثمن السيد الرئيس التقدم المسجل في مجال رقمنة قطاع المالية"، داعيا إلى "مواصلة الجهود وتكثيفها وذلك بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة".

وفي هذا السياق, يؤكد البيان, "شدد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تكون عملية الرقمنة شاملة لكل القطاعات الحكومية، و بشكل موحد تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة".

وعليه, يضيف ذات المصدر, "أمر السيد الرئيس بتقديم تقارير مرحلية لمتابعة التقدم المحرز، مع الإسراع في إتمام كل المراحل، لما لها من أهمية في تطوير العمل الحكومي ككل".