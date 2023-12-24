قانون المالية 2024: جملة من التدابير للحفاظ على القدرة الشرائية ودعم الاستثمار -

قانون المالية 2024: توقع نمو اقتصادي ب2ر4 بالمائة بفضل بأداء جيد لجميع القطاعات -

حملة التلقيح ضد الحمى القلاعية: تسخير آلاف جرعات اللقاح بشرق البلاد -

البيض: انطلاق فعاليات الصالون الوطني السادس للصورة الفوتوغرافية -

البويرة: مرتفعات تيكجدة تجذب الزوار بداية عطلة الشتاء -

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء -

رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2024 -

الفروسية (البطولة الوطنية للقفز على الحواجز): تتويج الفارس علالي سيد علي بلقب الأكابر -

شركات الأجهزة الكهرومنزلية تنجح في خلق قاعدة صناعية بمواد أولية محلية -

ورشة وطنية نهاية يناير المقبل لإعادة النظر في القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي -

معسكر: مشاركة أزيد من 150 شاب في المهرجان الوطني الثاني للمطورين الشباب -

اعتقال نحو 4700 فلسطيني بالضفة الغربية منذ 7 من أكتوبر الماضي -

غزة: مظاهرات في الولايات المتحدة تطالب بإنهاء الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني -

اليوم الـ79 من العدوان على غزة: عشرات الشهداء والجرحى مع تواصل القصف الصهيوني على مناطق مختلفة من القطاع -

تحويل قطاع غزة لمقبرة جماعية للمدنيين يكذب أهداف حكومة الاحتلال المعلنة من العدوان -

الطبعة 42 للعدو الريفي الصومام: النتائج الكاملة -

المهرجان الوطني للمسرح المحترف: إيشو للمسرح الجهوي لبسكرة يفتتح المنافسة بالإحتفالية والروح الإفريقية -

لليوم ال78 على التوالي: تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة وسط توقعات بأزمة غذائية حادة -

سفارة الجزائر بمدريد تحتفي باليوم العالمي للغة العربية -