وجاء في البيان: "يترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في هذه الأثناء، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول عروضا تخص البرنامج التكميلي لولاية تندوف، القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي والأستاذ الباحث والباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية والإمام، بالإضافة إلى متابعة مدى تقدم رقمنة مصالح الدولة والضرائب والجمارك".
رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
أدرج يـوم : الأحد, 24 ديسمبر 2023 15:09 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - يترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول عروضا تخص عدة قطاعات، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
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