Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2024

  أدرج يـوم : الأحد, 24 ديسمبر 2023 15:02     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2024

الجزائر - وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على قانون المالية لسنة 2024، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

وتضمن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 14 ديسمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني في 5 ديسمبر، عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.

ويتوقع القانون نموا اقتصاديا ب2ر4 بالمئة للسنة القادمة, مدفوعا بأداء جميع القطاعات, فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات، لاسيما بفضل ارتفاع صادرات الغاز.

وقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا خلال الفترة 2024 - 2026, و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.

ويتوقع القانون ارتفاعا في النفقات العمومية الى 3ر15275 مليار دج، فيما ينتظر إيرادات ب9105,3 مليار دج.

وجرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور كبار المسؤولين في الدولة، حسب البيان.

آخر تعديل على الأحد, 24 ديسمبر 2023 15:31
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2024
  أدرج يـوم : الأحد, 24 ديسمبر 2023 15:02     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.24

قانون المالية 2024: جملة من التدابير للحفاظ على القدرة الشرائية ودعم الاستثمار

23.12.24

قانون المالية 2024: توقع نمو اقتصادي ب2ر4 بالمائة بفضل بأداء جيد لجميع القطاعات

23.12.24

حملة التلقيح ضد الحمى القلاعية: تسخير آلاف جرعات اللقاح بشرق البلاد

23.12.24

البيض: انطلاق فعاليات الصالون الوطني السادس للصورة الفوتوغرافية

23.12.24

مستغانم: صدور ديوان الشاعر الشيخ عمر المقراني

23.12.24

البويرة: مرتفعات تيكجدة تجذب الزوار بداية عطلة الشتاء

الأكثــر قـراءة

23.12.21

توثيق بطولات المجاهدين وتخليدها يعتمد حاليا على التقنيات الحديثة

23.12.21

السيد بوغالي يستقبل وفدا عن الحزب الشيوعي الصيني

23.12.21

صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه

23.12.22

تنظيم ملتقى وطني حول الفعالية والنجاعة في تسيير الملف القضائي يومي 23 و24 ديسمبر

23.12.20

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: إنهاء مهام بوشناق خلادي وتعيين ربيعة خرفي…

23.12.21

مشروع قانون العقوبات: لجنة الشؤون القانونية تستمع إلى ممثلين عن المديرية العامة للأمن…