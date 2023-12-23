وفي كلمة له بمناسبة افتتاح فعاليات المنتدى الوطني للمجتمع المدني "حوار, مواطنة وتنمية" بقصر الأمم (نادي الصنوبر), قرأها نيابة عنه, الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, أكد الرئيس تبون حرصه خلال الزيارات الرسمية التي يقوم بها إلى مختلف الدول على عقد لقاءات مع أعضاء الجالية الوطنية بالخارج, باعتبارها "جزءا لا يتجزأ من النسيج المجتمعي الوطني, ليس فقط للتكفل بانشغالاتهم والاطلاع على طموحاتهم وآمالهم, لكن لإشراكهم فعليا, اعترافا بدورهم المحوري في مسار التنمية الشاملة الذي باشرته الجزائر والمساهمة في رسم مختلف السياسات الوطنية".
إشراك أعضاء الجالية في مسار التنمية اعتراف بدورهم المحوري في رسم السياسات العامة للدولة
أدرج يـوم : السبت, 23 ديسمبر 2023 13:18 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن إشراك أعضاء الجالية في مسار التنمية يمثل اعترافا بدورهم المحوري في رسم السياسات العامة.