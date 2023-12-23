Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس الجمهورية يعرب عن ارتياحه للحركية المشهودة والنوعية التي يعرفها المجتمع المدني

  أدرج يـوم : السبت, 23 ديسمبر 2023 12:10     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يعرب عن ارتياحه للحركية المشهودة والنوعية التي يعرفها المجتمع المدني

الجزائر - أعرب رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, عن ارتياحه للحركية المشهودة والنوعية التي يعرفها المجتمع المدني في سياق المسار الذي كرسه دستور 2020.

وفي كلمة له بمناسبة افتتاح فعاليات المنتدى الوطني للمجتمع المدني "حوار, مواطنة وتنمية" بقصر الأمم (نادي الصنوبر), قرأها نيابة عنه الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, أعرب الرئيس تبون عن ارتياحه "للحركية المشهودة والنوعية التي يعرفها المجتمع المدني في بلادنا, في سياق المسار الذي كرسه دستور 2020".

إقرأ أيضا:   رئيس الجمهورية يدعو إلى المزيد من الانخراط في المساعي الرامية لجعل المجتمع المدني قوة اقتراح فعلية وفاعلة

وجدد التأكيد على أن "الجزائر الجديدة التي جعلت من المجتمع المدني والشباب الركيزة الأساسية في بنائها, ستمضي قدما وبثبات نحو أخلقة الحياة العامة وتكريس مقاربة تشاركية على المستويين المركزي والمحلي في كل ما يتعلق بمعالجة الانشغالات اليومية للمواطن وتلبية تطلعاته". 

كما أبرز الاهتمام الخاص الذي أولته الدولة لترقية وتثمين دور المجتمع المدني حتى يكون "سدا منيعا ورافدا هاما وإطارا تفاعليا للنقاش العام حول مختلف الرهانات والتحديات الجماعية, وأيضا باعتباره طرفا هاما في معادلة التنمية عبر دوره التضامني والتحسيسي والرقابي".

وأكد حرصه على "تمكين المجتمع المدني من المساهمة في تشكيل العديد من الهيئات الوطنية الهامة، على غرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والسلطة الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, نظرا لحجم المسؤولية المنوطة بهذه الهيئات والحاجة الملحة لاستنادها إلى الخبرات التي تحوزها فعاليات المجتمع المدني عليها بكل توجهاتها والاستئناس برأيها وتصوراتها بحكم تواصلها المباشر مع الحركية المجتمعية".

كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يعرب عن ارتياحه للحركية المشهودة والنوعية التي يعرفها المجتمع المدني
  أدرج يـوم : السبت, 23 ديسمبر 2023 12:10     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.23

رئيس الجمهورية يعرب عن ارتياحه للحركية المشهودة والنوعية التي يعرفها المجتمع المدني

23.12.23

رئيس الجمهورية يدعو إلى المزيد من الانخراط في المساعي الرامية لجعل المجتمع المدني قوة…

23.12.23

بنك الجزائر الخارجي: ودائع الصيرفة الإسلامية فاقت 30 مليار دج

23.12.23

الافتتاح الرسمي للطبعة ال16 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف في الجزائر العاصمة

23.12.23

الوزير الأول يشرف على افتتاح أشغال المنتدى الوطني للمجتمع المدني

23.12.22

هزة أرضية بشدة 3ر3 درجات بالمسيلة

الأكثــر قـراءة

23.12.21

السيد بوغالي يستقبل وفدا عن الحزب الشيوعي الصيني

23.12.20

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: إنهاء مهام بوشناق خلادي وتعيين ربيعة خرفي…

23.12.21

مشروع قانون العقوبات: لجنة الشؤون القانونية تستمع إلى ممثلين عن المديرية العامة للأمن…

23.12.21

عطاف يستدعي سفير جمهورية مالي بالجزائر

23.12.21

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور

23.12.21

مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير وإستعمال المزور: إرساء قواعد المنافسة الحقيقية…