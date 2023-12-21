Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير وإستعمال المزور: إرساء قواعد المنافسة الحقيقية والقضاء على التحايل

  أدرج يـوم : الخميس, 21 ديسمبر 2023 17:30     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر - أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير وإستعمال المزور، سيمكن الدولة من إرساء قواعد المنافسة الحقيقية والقضاء على مظاهر التحايل للحصول على الخدمات.

و عقب جلسة التصويت على مشروع هذا القانون وكذا مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة, أوضح السيد طبي أن تصويت النواب على النص المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور, يعكس حرصهم على "أخلقة الحياة العامة للبلاد ومكافحة كل الظواهر السلبية التي تحولت إلى سلوكيات مجتمعية خطيرة وسيمكن الدولة من إرساء قواعد المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات وحماية الثقة العامة والقضاء على مظاهر التحايل للحصول على الخدمات".

و أضاف بأن هذا النص "سيسمح من خلال التدابير الاحترازية والآليات التي تضمنها بتعزيز المنظومة التشريعية الجزائية التي تحارب الظواهر المؤثرة سلبا على الإدارة واستقرار المعاملات في المجتمع و شفافيتها".

اقرأ أيضا:    المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير وإستعمال المزور

و بخصوص المصادقة على مشروع القانون الذي يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة, أبرز أن "ما يميز هذا النص هو بعده الإنساني وأهدافه الاجتماعية النبيلة الهادفة إلى صون الأسرة والمجتمع وضمان التنشئة الصحيحة لأبنائنا".

و أشار إلى أن هذا المشروع يعد "لبنة جديدة تضاف إلى الترسانة القانونية الوطنية التي من شأنها تعزيز الإطار القانوني لتدخل الدولة لضمان الحق في النفقة للمستفيدين منها من أطفال ونساء والتكفل بالنقائص التي تمت معاينتها عند تطبيق أحكام القانون 15-01 المتضمن إنشاء صندوق النفقة".

كما يسمح هذا النص --مثلما قال السيد طبي-- ب"تكريس الدور الاجتماعي للدولة كاملا في مجال حماية الفئات الاجتماعية المعنية بأحكامه من خلال ضمان حصولهم على النفقة ويضمن في نفس الوقت لخزينة الدولة تحصيل المستحقات المالية من المدينين بها من خلال ما تضمنه من آليات خاصة".مضيفا أن "أحكام هذا النص من شأنها أيضا تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية للمرأة وللطفل وتدعيمها استجابة لتطلعات المجتمع".

آخر تعديل على الخميس, 21 ديسمبر 2023 18:58
كلـمات مفتـاحيــة :
مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير وإستعمال المزور: إرساء قواعد المنافسة الحقيقية والقضاء على التحايل
  أدرج يـوم : الخميس, 21 ديسمبر 2023 17:30     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.21

استئناف الرحلات بين الجزائر العاصمة وبيروت يعكس دعم الجزائر وتضامنها الدائم تجاه لبنان

23.12.21

الأمم المتحدة تكشف عن إعدام الاحتلال 11 مدنيا فلسطينيا أعزل أمام عائلاتهم بغزة

23.12.21

المسابقة الوطنية للفنون التشكيلية "عبد الحليم همش" بتلمسان : فوز زرقاوي سيد أحمد من معسكر

23.12.21

الطارف : مشاركة 300 رياضي في المهرجان الوطني للرياضة والعمل

23.12.21

الأمن الوطني : فتح مسابقة لتوظيف أعوان متعاقدين لسنة 2023

23.12.21

2023 : في ظل صمت المجتمع الدولي.. الشعب الفلسطيني ضحية إبادة

الأكثــر قـراءة

23.12.19

2023: الجزائر الجديدة تستمر في تحقيق نجاحات دبلوماسية

23.12.19

الذكرى ال4 لأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية: "عنوان يعكس المكاسب الهامة المحققة"

23.12.20

إحباط محاولات إدخال أزيد من 13 قنطارا من الكيف المعالج

23.12.20

رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي

23.12.19

الجزائر/الصين: الفريق أول شنقريحة يستقبل اللواء فان جيانجون والرئيس المدير العام لشركة…

23.12.19

إمام الطريقة الكنتية يشيد بوقوف الجزائر إلى جانب مالي في كل المراحل والأزمات