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إنقلاب حافلة فريق مولودية البيض لكرة القدم: وكيل الجمهورية يأمر بفتح تحقيق

  أدرج يـوم : الخميس, 21 ديسمبر 2023 16:33     الفئـة : الجـزائـر
إنقلاب حافلة فريق مولودية البيض لكرة القدم: وكيل الجمهورية يأمر بفتح تحقيق

الجزائر - تنقل وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر (تيارت) إلى مكان وقوع الحادث الذي أدى إلى إنحراف حافلة فريق مولودية البيض لكرة القدم، ليلة الأربعاء إلى الخميس، على الطريق الرابط بين بلديتي السوقر وعين دزاريت، من أجل الإشراف على التحريات الأولية، كما أمر بفتح تحقيق، حسب ما أفاد به، يوم الخميس، بيان لمجلس قضاء تيارت.

و جاء في البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر, الرأي العام, أنه وبتاريخ 20/ 12 /2023 على الساعة 21 سا و00 د, وقع حادث مرور مميت على الطريق الرابط بين بلدية السوقر وبلدية عين دزاريت, ويتعلق الأمر بحافلة نادي مولودية البيض التي انحرفت على مستوى أحد المنعرجات الخطيرة نتيجة عدم تخفيض سائقها للسرعة".

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و تابع ذات المصدر أن الحادث أسفر عن "وفاة مساعد المدرب (م) (خ) وحارس المرمى (ب) (ز) بعين المكان, فيما أصيب 12 شخصا بجروح متفاوتة", مضيفا أنه "على الفور, تنقل وكيل الجمهورية إلى عين المكان للإشراف على التحريات الأولية كما أمر بفتح تحقيق".

آخر تعديل على الخميس, 21 ديسمبر 2023 17:02
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إنقلاب حافلة فريق مولودية البيض لكرة القدم: وكيل الجمهورية يأمر بفتح تحقيق
  أدرج يـوم : الخميس, 21 ديسمبر 2023 16:33     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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