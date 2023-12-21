إنقلاب حافلة فريق مولودية البيض لكرة القدم: وكيل الجمهورية يأمر بفتح تحقيق

و جاء في البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر, الرأي العام, أنه وبتاريخ 20/ 12 /2023 على الساعة 21 سا و00 د, وقع حادث مرور مميت على الطريق الرابط بين بلدية السوقر وبلدية عين دزاريت, ويتعلق الأمر بحافلة نادي مولودية البيض التي انحرفت على مستوى أحد المنعرجات الخطيرة نتيجة عدم تخفيض سائقها للسرعة".

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و تابع ذات المصدر أن الحادث أسفر عن "وفاة مساعد المدرب (م) (خ) وحارس المرمى (ب) (ز) بعين المكان, فيما أصيب 12 شخصا بجروح متفاوتة", مضيفا أنه "على الفور, تنقل وكيل الجمهورية إلى عين المكان للإشراف على التحريات الأولية كما أمر بفتح تحقيق".