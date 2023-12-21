Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السيد بوغالي يستقبل وفدا عن الحزب الشيوعي الصيني

  أدرج يـوم : الخميس, 21 ديسمبر 2023 08:14     الفئـة : الجـزائـر
السيد بوغالي يستقبل وفدا عن الحزب الشيوعي الصيني

الجزائر - استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، يوم الأربعاء، وفدا عن الحزب الشيوعي الصيني برئاسة عضو اللجنة المركزية للحزب ونائب الفيدرالية الوطنية لنساء الصين، السيدة هوانغ غزيواي، حسب ما أورده بيان للمجلس.

وأوضح نفس المصدر أن السيد بوغالي أشاد في مستهل هذا اللقاء بـ"مستوى العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين"، منتهزا الفرصة ليعبر عن "تعازيه العميقة إثر الزلزال الذي ضرب مقاطعة غانسو مؤخرا".

وبالمناسبة، تطرق رئيس المجلس إلى "دور مجموعتي الصداقة البرلمانية في تطوير العلاقات الثنائية"، كما استعرض "آفاق التعاون في شتى المجالات، سيما في شقه الاقتصادي"، مشيرا في هذا الصدد إلى "مجالات الشراكة التي يمكن أن تعرف مزيدا من الازدهار على غرار التعدين، الطاقات المتجددة والسياحة".    

وبخصوص انخراط الجزائر في مبادرة الحزام والطريق، أوضح ذات المسؤول أنها "تنم عن حرص كبير على الرقي بتعاونها الاقتصادي مع الصين".

وعلى الصعيد الدولي، لفت السيد بوغالي إلى "المواقف التي يتقاسمها البلدان إزاء العديد من المسائل، سيما تلك المتعلقة بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين"، مستعرضا في هذا السياق "مبادئ سياسة الجزائر الخارجية ودورها كقوة وازنة في محيطها الجيو-إستراتيجي".

من جهتها، أعربت السيدة هوانغ عن "ارتياحها للصداقة المتينة التي تجمع البلدين"، مشيرة إلى أن الهدف من وراء زيارتها إلى الجزائر هو "تعميق التناسق الاستراتيجي وتثمين حجم التبادل الاقتصادي وما حققه من نتائج ملموسة على شتى الأصعدة"، مثلما أشار إليه البيان.

 كما أثنت عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي على مخرجات الزيارة الاخيرة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى الصين، مبرزة "الدفع الإضافي الذي أعطته هذه الزيارة لمستوى العلاقات الثنائية".

 

آخر تعديل على الخميس, 21 ديسمبر 2023 08:26
كلـمات مفتـاحيــة :
السيد بوغالي يستقبل وفدا عن الحزب الشيوعي الصيني
  أدرج يـوم : الخميس, 21 ديسمبر 2023 08:14     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.21

ندوة تاريخية حول جرائم الإستعمار الفرنسي ضد الآثار والمعالم الدينية الجزائرية

23.12.21

وزير السياحة يستقبل وفدا من شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج

23.12.21

وزير الصحة يشرف على اختتام الطبعة الأولى لصالون المؤسسات الصحية وخدماتها

23.12.21

السيد بوغالي يستقبل وفدا عن الحزب الشيوعي الصيني

23.12.21

كرة القدم/ حادث مولودية البيض : تعليق كل النشاطات الكروية إلى موعد لاحق

23.12.21

إنقلاب حافلة مولودية البيض/وفاة الحارس و المدرب المساعد : رئيس الجمهورية يعزي فريق…

الأكثــر قـراءة

23.12.19

2023: الجزائر الجديدة تستمر في تحقيق نجاحات دبلوماسية

23.12.19

الذكرى ال4 لأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية: "عنوان يعكس المكاسب الهامة المحققة"

23.12.19

الجزائر/الصين: الفريق أول شنقريحة يستقبل اللواء فان جيانجون والرئيس المدير العام لشركة…

23.12.19

إمام الطريقة الكنتية يشيد بوقوف الجزائر إلى جانب مالي في كل المراحل والأزمات

23.12.19

الأرشيفات الإيطالية تضم وثائق هامة حول تاريخ الجزائر

23.12.19

وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح: رئيس مجلس الأمة يوقع على سجل التعازي بسفارة الكويت