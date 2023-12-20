وأوضح المصدر ذاته أن أشغال هذه الجلسة ستخصص للتصويت على مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور, مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة, مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
المجلس الشعبي الوطني : جلسة علنية غدا الخميس للتصويت على أربعة مشاريع قوانين
أدرج يـوم : الأربعاء, 20 ديسمبر 2023 18:21 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر- يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله غدا الخميس في جلسة علنية تخصص للتصويت على أربعة مشاريع قوانين, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
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