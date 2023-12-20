استذكار مآثر ونضال المجاهد حسين آيت أحمد في الذكرى ال8 لرحيله

سيدار الحجار/عنابة: إطلاق عملية إعادة تشغيل الفرن العالي بعد توقف دام ثلاثة أشهر -

صناعة: أ سي اس توقع اتفاقية مع مجمع سنغالي لتوزيع منتجاتها في غرب إفريقيا -

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: إنهاء مهام بوشناق خلادي وتعيين ربيعة خرفي خلفا له -

لليوم ال75 على التوالي.. الكيان الصهيوني يواصل عدوانه على الفلسطينيين بأبشع الطرق و أفتك الأسلحة -

رياضة/2023: بعد سنة رياضية مقبولة, النخبة الوطنية تسعى للتأكيد في موعد باريس الأولمبي -

الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي : نحو توفير خدمات جديدة لفائدة صغار الفلاحين -

فلسطين: عشرات الأحزاب من 42 دولة تطالب بوقف العدوان على غزة -

إحباط محاولات إدخال أزيد من 13 قنطارا من الكيف المعالج -

دعم السياسة الاجتماعية: الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي يثمن المقاربة الشجاعة لرئيس الجمهورية -

رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي -

كأس إفريقيا للأمم 2023: الإعلان عن القائمة الموسعة للمنتخب الجزائري تحسبا لكان كوت ديفوار -

بجاية: الحكومة تدرس التصريح بالمنفعة العمومية لأشغال ربط محطة تحلية المياه -

تيميمون : شرفي تعطي إشارة انطلاق قافلة مختصة في الطب العقلي والمراهق -

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء يدعو المتخلفين عن الاشتراك إلى تسوية وضعيتهم قبل 31 ديسمبر -

المشروعان التمهيديان لقانوني البلدية والولاية: تعزيز للديمقراطية التشاركية والدور الاقتصادي للجماعات المحلية -

اجتماع الحكومة يدرس مشاريع تمهيدية لقوانين تخص عدة قطاعات -

19902 شهيد ونحو 55 ألف جريح منذ بدء العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني -

وزيرة الشؤون الخارجية لإندونيسيا تؤكد ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وبلادها -

الأمن السيبراني محور منتدى علمي بالجزائر العاصمة -