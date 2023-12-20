Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

استذكار مآثر ونضال المجاهد حسين آيت أحمد في الذكرى ال8 لرحيله

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 ديسمبر 2023 17:58     الفئـة : الجـزائـر
استذكار مآثر ونضال المجاهد حسين آيت أحمد في الذكرى ال8 لرحيله

الجزائر- استذكر مشاركون في "منتدى الذاكرة", يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, مآثر ونضال المجاهد حسين آيت أحمد, وهذا في الذكرى الثامنة لرحيله، مبرزين خصال الفقيد الذي يعد من أبرز رموز الحركة الوطنية والثورة التحريرية.

وفي مداخلة له خلال هذا المنتدى الذي نظمته جريدة "المجاهد" بالتعاون مع جمعية "مشعل الشهيد'', أثنى النائب بالمجلس الشعبي الوطني, سعدي محلبي, على نضال المجاهد الراحل حسين آيت أحمد, مستعرضا أهم مراحل عمله الثوري، لاسيما بعد مجازر 8 ماي 1945 حيث كان "في طليعة المؤيدين للعمل المسلح كخيار وحيد للحصول على الاستقلال".

واستعرض المتحدث المسار النضالي للراحل المعروف ب "الدا الحسين", مشيرا الى أنه كان من "الداعيين إلى تكوين المنظمة الخاصة خلال مؤتمر فيفري 1947, والتي كان الفقيد من أبرز أعضائها ليصبح ثاني رئيس لها بعد وفاة المجاهد محمد بلوزداد".

وفي هذا الصدد, أبرز أن هذه المنظمة كانت تتولى "تكوين الكوادر العسكرية بهدف الإعداد والتحضير للعمل المسلح باعتبارها شرارة لتفجير ثورة التحرير المجيدة".

وكان اللقاء أيضا فرصة للحديث عن النضال المتعدد الجوانب للراحل حسين آيت أحمد, باعتباره من "الوجوه التاريخية للحركة الوطنية الجزائرية وعضو مجموعة ال9 الذين فجروا الثورة التحريرية، فضلا عن كونه أحد أعمدة الدبلوماسية الجزائرية التحررية".

وبالمناسبة, تم التطرق إلى "القناعات الراسخة التي تميز بها المجاهد الراحل، لاسيما تلك المتعلقة بنضاله السياسي بعد الاستقلال من أجل بناء جزائر مستقرة ومزدهرة".

آخر تعديل على الأربعاء, 20 ديسمبر 2023 20:23
كلـمات مفتـاحيــة :
استذكار مآثر ونضال المجاهد حسين آيت أحمد في الذكرى ال8 لرحيله
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 ديسمبر 2023 17:58     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.20

سيدار الحجار/عنابة: إطلاق عملية إعادة تشغيل الفرن العالي بعد توقف دام ثلاثة أشهر

23.12.20

جبهة البوليساريو تنبه جمعية اسبانية الى عدم قانونية تنظيم مشروع تبادل شباني بمدينة…

23.12.20

الجيش الصحراوي يقصف مطارا عسكريا وقاعدة لقوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس

23.12.20

صناعة: أ سي اس توقع اتفاقية مع مجمع سنغالي لتوزيع منتجاتها في غرب إفريقيا

23.12.20

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: إنهاء مهام بوشناق خلادي وتعيين ربيعة خرفي…

23.12.20

بوغالي يترأس اجتماعا للجنة التحضيرية للندوة البرلمانية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي

الأكثــر قـراءة

23.12.19

2023: الجزائر الجديدة تستمر في تحقيق نجاحات دبلوماسية

23.12.19

الذكرى ال4 لأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية: "عنوان يعكس المكاسب الهامة المحققة"

23.12.19

الجزائر/الصين: الفريق أول شنقريحة يستقبل اللواء فان جيانجون والرئيس المدير العام لشركة…

23.12.19

إمام الطريقة الكنتية يشيد بوقوف الجزائر إلى جانب مالي في كل المراحل والأزمات

23.12.19

الأرشيفات الإيطالية تضم وثائق هامة حول تاريخ الجزائر

23.12.19

وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح: رئيس مجلس الأمة يوقع على سجل التعازي بسفارة الكويت