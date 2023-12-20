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إحباط محاولات إدخال أزيد من 13 قنطارا من الكيف المعالج

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 ديسمبر 2023 17:53     الفئـة : الجـزائـر
إحباط محاولات إدخال أزيد من 13 قنطارا من الكيف المعالج

الجزائر - تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن, خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19  ديسمبر الجاري, من إحباط محاولات إدخال أزيد من 13 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب, حسب حصيلة عملياتية أوردتها, اليوم الأربعاء, وزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الحصيلة أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها, نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 ديسمبر 2023, عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".

ففي إطار مكافحة الإرهاب, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة و"مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية, 113 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 13 قنطار و51 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب, فيما تم ضبط 162819 قرص مهلوس".

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت --يضيف المصدر ذاته-- "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 31 شخصا وضبطت 13 مركبة و66 مولدا كهربائيا و30 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن, بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب, في حين تم توقيف 33 شخصا آخر وضبط مسدسين (2) رشاشين من نوع كلاشنيكوف و(7) بنادق صيد و(3) مسدسات آلية و24016 لتر من الوقود و(4) أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و11 قنطار من مادة التبغ و12698 وحدة من مختلف المشروبات, وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

من جهة أخرى, "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 351 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني", وفقا لذات المصدر.

آخر تعديل على الأربعاء, 20 ديسمبر 2023 18:15
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إحباط محاولات إدخال أزيد من 13 قنطارا من الكيف المعالج
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 ديسمبر 2023 17:53     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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