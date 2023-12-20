دعم السياسة الاجتماعية: الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي يثمن المقاربة الشجاعة لرئيس الجمهورية

الجزائر- ثمن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, السيد مصطفى ياحي, اليوم الأربعاء, المقاربة الشجاعة التي تبناها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، في إطار دعم السياسة الاجتماعية للدولة.

وفي تصريح له عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية, أشاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بـ"المقاربة الشجاعة للرئيس تبون، والتي بدأت تعطي ثمارها في الجانب الاجتماعي, خاصة فيما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية للمواطن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية".

من جهة أخرى, أوضح السيد ياحي أن هذا اللقاء شكل "فرصة للاستماع إلى رئيس الجمهورية حول عدة قضايا وطنية ودولية وكذا الملفات ذات الصلة بالسياسة الخارجية".