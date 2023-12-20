رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي -

كأس إفريقيا للأمم 2023 : الإعلان عن القائمة الموسعة للمنتخب الجزائري تحسبا لكان كوت ديفوار -

المشروعان التمهيديان لقانوني البلدية والولاية: تعزيز للديمقراطية التشاركية والدور الاقتصادي للجماعات المحلية -

اجتماع الحكومة يدرس مشاريع تمهيدية لقوانين تخص عدة قطاعات -

19902 شهيد ونحو 55 ألف جريح منذ بدء العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني -

وزيرة الشؤون الخارجية لإندونيسيا تؤكد ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وبلادها -

الأمن السيبراني محور منتدى علمي بالجزائر العاصمة -

رئيس الجمهورية يستقبل وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية إندونيسيا -

عطاف ونظيرته الإندونيسية يشيدان بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين -

البطولة العربية للدراجات على الطريق: المنتخب الجزائري يضيف ميداليتين فضيتين -

مستغانم: الطبعة السادسة للمهرجان الوطني لشعر الشباب من 22 إلى 26 ديسمبر الجاري -

وساطة الجمهورية: أيام تكوينية بتمنراست حول رقمنة سجل الشكاوى وتبادل المراسلات -

أمير الكويت يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة -

الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بأغلبية ساحقة -

انطلاق قافلة شبانية من الجالية الوطنية بالخارج في زيارة إلى الولايات التاريخية الست -

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على غزة إلى 19667 شهيدا و52586 جريحا -

فيلم حول المناضل فرانتز فانون في الدورة ال74 لمهرجان برلين السينمائي الدولي بألمانيا -

كرة القدم/مباراة ودية : تعادل المنتخب الجزائري لأقل من 23 سنة مع منتخب فلسطين الاول (1-1) -

2023: الجزائر الجديدة تستمر في تحقيق نجاحات دبلوماسية -