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السيد عطاف ونظيره الصيني يثمنان المستوى "المتميز" الذي بلغته علاقات التعاون بين البلدين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 ديسمبر 2023 13:29     الفئـة : الجـزائـر
السيد عطاف ونظيره الصيني يثمنان المستوى &quot;المتميز&quot; الذي بلغته علاقات التعاون بين البلدين

الجزائر -  ثمن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ومستشار الدولة ووزير الشؤون الخارجية الصيني، وانغ يي، المستوى "المتميز" الذي بلغته علاقات التعاون بين البلدين، معربين عن عزمهما على المضي قدما من أجل تكثيف التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للوزارة.

وبمناسبة إحياء الجزائر والصين للذكرى ال65 لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية، والمصادفة ليوم 20 ديسمبر 2023، تبادل الوزيران رسائل التهنئة، حيث "ثمنا المستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون والتضامن والشراكة بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، لا سيما على ضوء زيارة الدولة التي أجراها السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، شهر يوليو 2023، إلى جمهورية الصين الشعبية"، يضيف المصدر.

ولفت ذات البيان إلى أن هذه الزيارة "سمحت بفتح آفاق واعدة للتعاون قصد تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجزائر والصين".

وبهذه المناسبة الهامة في تاريخ البلدين، أعرب وزيرا الخارجية عن "عزمهما على المضي قدما من أجل تكثيف التنسيق والتشاور بين الطرفين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما و أن الجزائر تتأهب، مطلع سنة 2024، لتتبوأ مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة"، يضيف المصدر.

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السيد عطاف ونظيره الصيني يثمنان المستوى "المتميز" الذي بلغته علاقات التعاون بين البلدين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 ديسمبر 2023 13:29     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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