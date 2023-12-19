و قد حضر اللقاء --يضيف البيان-- مدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة، السيد بوعلام بوعلام، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي، اللواء جبار مهنا، و المستشار المكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية، السيد محمد حسوني.
رئيس الجمهورية يستقبل إمام الطريقة الكنتية لجمهورية مالي
أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 ديسمبر 2023 17:19 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - إستقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، إمام الطريقة الكنتية لجمهورية مالي، السيد محمود ديكو، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
كلـمات مفتـاحيــة :