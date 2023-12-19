المحكمة الدستورية تكرم الفائزين في مسابقة أحسن الأعمال المدرسية الفنية -

إحياء اليوم العالمي للتضامن الإنساني وسط صمت دولي رهيب على إنتهاكات الكيان الصهيوني في قطاع غزة -

رئيس الجمهورية يستقبل إمام الطريقة الكنتية لجمهورية مالي -

بوغالي يؤكد على أهمية إدخال التكنولوجيات في العملية التربوية -

وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح: رئيس مجلس الأمة يوقع على سجل التعازي بسفارة الكويت -

إمام الطريقة الكنتية يشيد بوقوف الجزائر إلى جانب مالي في كل المراحل والأزمات -

عون يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية للصيادلة الخواص -

تحلية مياه البحر: الشركة الجزائرية للطاقة تعتزم انجاز محطات محلية متنقلة -

السياحة الصحراوية: توافد السياح على مختلف المواقع السياحية بغرداية -

الجزائر كانت دوما مركزا للإشعاع الديني والروحي في إفريقيا -

الانتقال والفعالية الطاقوية: اعداد نموذج استشرافي يغطي عدة قطاعات -

قوجيل ينوه بالإنجازات المحققة منذ تنصيب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية -

بداري: قطاع التعليم العالي سيعمل على مرافقة ابتكارات مراكز البحوث لتسويقها -

رئيس الجمهورية يهنئ عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية -

رئيس الجمهورية يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشاعر والأديب عبد العزيز سعود البابطين -

التأسيس لخطاب للأمة -

رياضة: انطلاق الأيام الوطنية للفروسية بوهران -

تاريخ رياس البحر وبطولات البحرية الجزائرية محور معرض بالجزائر العاصمة -

كأس الكونفدرالية/ مودرن فيوتشر-اتحاد الجزائر: العاصميون في القاهرة من أجل حسم التأهل لربع النهائي -