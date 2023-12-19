وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح: رئيس مجلس الأمة يوقع على سجل التعازي بسفارة الكويت

و جاء في نص التعزية: "تلقت الجزائر, قيادة وشعبا, بالأسى والحزن العميق نبأ انتقال المشمول برحمة الله، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة".

و أكد أن رحيل الفقيد يعد "خسارة ليس للكويت فحسب, بل للأمة العربية والإسلامية'', حيث "واصل انتهاج سبيل قادة الكويت الذين سبقوه في إرساء أسس التضامن بين الشعوب العربية والإسلامية بالبذل والعطاء ورفع صوت الاعتدال والحكمة في منطقة تعج بالصراعات وتشتد فيها الاختلافات وتغيب عنها الائتلافات".

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كما عمل الراحل أيضا --مثلما أضاف السيد قوجيل-- على "التوسط لحل المشاكل بين الإخوة في العديد من المناسبات'', فضلا عن "وقوف الكويت المشهود في عهد فقيد الكويت الراحل مع الشعب الفلسطيني يحسب له كمنافح عن شعب اغتصبت أرضه واشتدت به الأرزاء والآلام والنكبات".