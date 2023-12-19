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وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح: رئيس مجلس الأمة يوقع على سجل التعازي بسفارة الكويت

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 ديسمبر 2023 16:25     الفئـة : الجـزائـر
وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح: رئيس مجلس الأمة يوقع على سجل التعازي بسفارة الكويت

الجزائر - وقع رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، بإسم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء بمقر سفارة الكويت بالجزائر، على سجل التعازي إثر وفاة أمير دولة الكويت الشقيقة، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

و جاء في نص التعزية: "تلقت الجزائر, قيادة وشعبا, بالأسى والحزن العميق نبأ انتقال المشمول برحمة الله، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة".

و أكد أن رحيل الفقيد يعد "خسارة ليس للكويت فحسب, بل للأمة العربية والإسلامية'', حيث "واصل انتهاج سبيل قادة الكويت الذين سبقوه في إرساء أسس التضامن بين الشعوب العربية والإسلامية بالبذل والعطاء ورفع صوت الاعتدال والحكمة في منطقة تعج بالصراعات وتشتد فيها الاختلافات وتغيب عنها الائتلافات".

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كما عمل الراحل أيضا --مثلما أضاف السيد قوجيل-- على "التوسط لحل المشاكل بين الإخوة في العديد من المناسبات'', فضلا عن "وقوف الكويت المشهود في عهد فقيد الكويت الراحل مع الشعب الفلسطيني يحسب له كمنافح عن شعب اغتصبت أرضه واشتدت به الأرزاء والآلام والنكبات".

و خلص السيد قوجيل إلى القول: "أمام هذا المصاب الجلل الذي ألم بالشعب الكويتي الشقيق, أتقدم إلى الأسرة الأميرية الكريمة وإلى الشعب الكويتي الشقيق، باسم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة والتعاطف الأخوية وأسأل المولى عز وجل أن يكلأ الراحل بشآبيب رحمته وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم ذويه والشعب الكويتي جميل الصبر والسلوان".

آخر تعديل على الثلاثاء, 19 ديسمبر 2023 16:50
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وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح: رئيس مجلس الأمة يوقع على سجل التعازي بسفارة الكويت
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 ديسمبر 2023 16:25     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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