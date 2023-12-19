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رئيس الجمهورية يهنئ عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 ديسمبر 2023 13:46     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يهنئ عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية

 الجزائر - وجه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, رسالة تهنئة إلى نظيره المصري, السيد عبد الفتاح السيسي, بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وجاء في رسالة التهنئة: "فخامة الرئيس وأخي العزيز, يطيب لي أن أتوجه إلى فخامتكم بأحر عبارات التهاني وأخلص مشاعر التبريكات بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة, وإحرازكم مجددا ثقة الشعب المصري الشقيق".

وأضاف رئيس الجمهورية: "إن انتخابكم لعهدة رئاسية جديدة, هو تمكين لفخامتكم لمواصلة مسيرة قيادة بلدكم نحو المزيد من التقدم والازدهار, وتعزيز دوره الرائد لا سيما في الظروف الراهنة التي تطبعها تحديات إقليمية ودولية".

واستطرد الرئيس تبون قائلا: "وإذ أعرب لفخامتكم عن تمنياتي الصادقة بالتوفيق والسداد, أغتنم هذه السانحة لأؤكد حرصنا الدائم على توطيد روابط الأخوة التاريخية التي تجمع بين شعبينا الشقيقين, والارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب, في كنف التشاور والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا وأمتينا العربية والإسلامية".

وأضاف في الأخير: "وتفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز, بقبول أسمى عبارات الأخوة والتقدير".

 

كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يهنئ عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 ديسمبر 2023 13:46     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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