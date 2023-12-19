رئيس الجمهورية يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشاعر والأديب عبد العزيز سعود البابطين

الجزائر- بعث رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الثلاثاء, برسالة تعزية إلى أمير دولة الكويت الشقيقة, الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح, إثر وفاة الشاعر والأديب الكويتي, عبد العزيز سعود البابطين, أكد فيها أن الراحل ترك إرثا حضاريا وثقافيا وإنسانيا كبيرا.

وجاء في نص رسالة التعزية: "صاحب السمو وأخي العزيز أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. علمت ببالغ الحزن والأسى وبعميق التأثر نبأ وفاة المغفور له الشاعر والأديب الكويتي, رمز الحركة الثقافية الكويتية والعربية, السيد عبد العزيز سعود البابطين, بعد رحلة عطاء وطنية وعربية طويلة, ومسيرة ثقافية حافلة بالإنجازات, تاركا إرثا حضاريا وثقافيا وإنسانيا كبيرا ومحبا للجزائر شعبا وتاريخا وثقافة, ستظل مختزنة في الذاكرة الجماعية للأدباء والمبدعين الجزائريين".

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وأضاف الرئيس تبون "وعلى إثر هذا المصاب الجلل, أقدم لسموكم ولعائلة البابطين الكرام, خالص التعازي والمواساة سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان, صبر المحتسبين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتقبلوا صاحب السمو وأخي العزيز أسمى مشاعر تقديري وبالغ احترامي".